Strasbourg: 15 000 canards s'affrontent dans une course pour la bonne cause

Pour les 70 ans de Batorama, une "Duck Race" était organisée hier après-midi à Strasbourg. 15 000 canards en plastique ont été lâchés dans l'Ill pour une course acharnée. Une course au profit de l'association Rêves, qui réalise les rêves d'enfants malades.

15 000 canards se sont affrontés hier dans une course acharnée sur l'Ill du Pont Saint-Martin jusqu'au Pont Saint-Guillaume à Strasbourg. A l’occasion de la première "Duck Race", organisée pour les 70 ans de Batorama et pour la bonne cause. 7630 d’entre eux ont été parrainés pour l’association Rêves. En adoptant un canard pour 3€ , 1,50 € étaient reversés à l'association dont l'objectif est de collecter des fonds pour exaucer des rêves d’enfants gravement malades. 10 000 euros ont été récoltés pour l'association. Une course pour la bonne cause et pour le plus grand bonheur des participants.

Des canards entraînés pour remporter la course

A peine le départ donné et les canards lancés, certains se précipitent pour suivre la course au plus près. Tous sont persuadés que leur canard est en tête: "Il y avait un coin coin qui était largement devant les autres et c'est le notre, le regard, il a l’œil du vainqueur." Aurélien, 11 ans, lui attendait impatiemment au niveau de la ligne d'arrivée : "J'étais tout stressée mais comme j'ai vu mon champion ça allait mieux." Surtout qu'il l'a bien entraîné son canard: "Tout simplement on va dans la baignoire on lui fait plein de vagues et il arrive en premier."

Julia, elle a une autre technique pour être sûre de remporter la course : "J'en ai acheté dix parce que s'il y en a un qui perd, l'autre est sur de gagner." Gauthier, 30 ans et lui aussi persuadé d'avoir gagné. Il nous révèle son astuce : "J'ai mis un petit moteur sous le canard une petite hélice, ça se voyait que c'était lui. Il n'y avait aucune règle qui stipulait qu'on devait pas mettre de moteur je me suis permis de faire ça et j'ai gagné." Emma et sa maman Elodie repartent avec leur canard, lui aussi grand gagnant de la course : "Entraîné jour et nuit jour et nuit on l'a fait nagé dans la baignoire dans la douche dans la rivière, on lui a dit on croit en toi ragondin parce qu'il s'appelait ragondin. Maintenant, il va aller dans le bain." Des canards qui auront bien mérité un peu de repos. Les 200 premiers canards atteignant la ligne d'arrivée ont remporté des lots (soirée privée pour 40 personnes sur la navette fluviale, pass famille mensuel pendant 12 mois, balades sur l’Ill).