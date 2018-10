Accusés d'avoir volé des articles dans un magasin Ikea après les avoir mal scannés, une jeune femme et son père ont passé trois heures en garde à vue lundi 1er octobre à Strasbourg.

Strasbourg, France

Les faits se sont déroulés lundi 1er octobre à Strasbourg. Les voici tels que relatés par la jeune strasbourgeoise sur son compte Twitter.

Bon je vais raconter comment je suis allée en garde à vue à cause des tupperware d'IKEA pic.twitter.com/qAL3CMaVBW — Emilie (@thepeacefulriot) October 9, 2018

La jeune femme et son père se rendent à Ikea pour acheter des bocaux. Au moment de passer à la caisse en libre-service, ils oublient de scanner l'un des codes-barres. Interpellés par le vigile, ils réalisent alors leur oubli et se déclarent prêts à payer. Informé, le directeur de l'établissement intervient. Ce dernier les accuse de vol et appelle la police.

Il prévient le directeur qui dit "bougez pas j'arrive" donc il descend à l'accueil, moi j'attends tranquille avec le caddie à coté. Le directeur (un suédois je pense) demande à mon père ce qu'il s'est passé donc il lui raconte il lui dit "oui encore dsl je veux payer"- — Emilie (@thepeacefulriot) October 9, 2018

Le couple père/fille est alors emmené au commissariat et placé en garde à vue dans des cellules séparées. Interrogatoire, photos, prise d'ADN. Ils seront finalement relâchés au bout de trois heures de garde à vue et l'affaire classée sans suite.

Essayait de me faire rire parce qu'il comprenait pas la situation et trouvait ça ridicule qu'on nous ai embarqué. Au final il me prend en photo avec la pancarte avec écrit mon nom prénom taille poids (1m56 pour 48kg ptdr ridicule la délinquante) j'étais comme ça sur les photos- pic.twitter.com/UV8eWYyHsX — Emilie (@thepeacefulriot) October 9, 2018

C'est la procédure normale

La police du Bas-Rhin confirme la plainte déposée par le directeur de l'établissement pour vol à l'étalage, l'intervention des policiers et la garde à vue. Elle précise qu'il s'agit de "la procédure normale, comme indiqué dans le code pénal" lorsqu'un vol est signalé par un établissement. Toujours selon la police, les vols à l'étalage sont fréquents ces temps-ci à Strasbourg.

Cette histoire fait le buzz sur Twitter. C'est là que la jeune femme a choisi de livrer son récit qui comptabilise déjà 12.000 retweets et plus de 400 commentaires.

Contactés par France Bleu Alsace, la jeune femme et Ikea n'ont pas encore réagi.