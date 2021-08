Strasbourg : des visites guidées en alsacien, "c'est beaucoup plus détendu qu'en français"

Il y avait déjà des visites guidées de Strasbourg en français, allemand ou anglais. Mais alors que la pandémie perdure et que les touristes ne sont pas légion en France comme en Alsace, l'office du tourisme de Strasbourg et sa région a décidé de lancer, depuis ce dimanche 8 août, des visites en alsacien. Une manière d'attirer un public local et d'effectuer une visite toute particulière.

Le guide, François Muller, ne passe vraiment pas inaperçu : vêtu d'un costume alsacien, il déambule dans les rues de Strasbourg, sans se prendre au sérieux. C'est tout le charme de la visite en dialecte selon lui. "Lorsque je fais la visite en français ou en allemand, inconsciemment, je suis plus sérieux, alors qu'en alsacien, j'ai le sentiment qu'on est entre amis, je fais plus de blagues et de jeux de mots", raconte le guide-conférencier.

Quatre parcours en alsacien

La visite ne manque pas d'humour effectivement, mais également d'informations et de détails. Quatre parcours sont proposés : Strasbourg insolite (Unewartet Strossburi), les traditions de Noël (Wihnachte im Elsass), les œuvres d'art contemporaines (D’moderne Kunschtwarke verzàhle), et la Neustadt (Zalamols in de Nejstàtt).

Parmi les parcours proposés en alsacien, l'un d'eux permet de faire découvrir la Neustadt. © Radio France - Théo Hetsch

"Je suis originaire de 40km de Strasbourg, mais j'ai appris beaucoup de choses", reconnaît Jean-Martin, "et le faire en plus en alsacien, _c'est un plaisir supplémentaire_, bien plus grand que lorsque j'assiste à une visite en français". "Moi l'alsacien je l'aime, j'aime l'écrire et le parler, l'entendre, c'est un vrai plaisir", confie également Martine, venue du Bas-Rhin, "et puis c'est important de continuer à perpétuer cette langue régionale".

Une vraie demande pour ces visites

L'office du tourisme estime qu'il y a une vraie demande pour ces visites en alsacien. "J'ai souvent des remarques de locaux qui me disent "on part souvent en vacances ailleurs et résultat, on connaît mal notre région" donc on voit régulièrement des alsaciens qui s'inscrivent nos visites, et en alsacien, cela rajoute un vrai plus", reconnaît Odile Kuhn, conseillère en séjour à l'office du tourisme de Strasbourg.

Les visites en Alsacien vont s'étaler jusqu'aux vacances de Noël, et si l'expérience est concluante, elles seront renouvelées en 2022.

Les dates des visites en alsacien :