Strasbourg : deuxième tour du concours des pulls moches de Noël

Qui aura le pull de Noël le plus moche ? Une bande de collègues strasbourgeois ont lancé un concours sur Facebook. Ils ne pensaient pas que ça prendrait autant d'ampleur.

Déjà plus de 400 membres pour ce groupe Facebook "Pull moche de Noël - Strasbourg". Un succès que n'auraient jamais soupçonné les créateurs de ce mouvement. Le principe est simple : sur ce groupe, on organise des apéros auxquels chacun doit venir avec un pull le plus moche possible. Ces amateurs de pulls kitsch et rétros se sont déjà retrouvés fin novembre. Jeudi, c'était leur deuxième rassemblement à côté de la cathédrale. Lors de chacun de ces apéros ils élisent le pull le plus moche. Un dernier rendez-vous sera organisé le 14 décembre. Le 20 décembre, les internautes pourront voter entre tous les vainqueurs de chaque apéro pour élire le grand gagnant du concours de pulls moches Strasbourg 2017.