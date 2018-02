Strasbourg, France

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg sera inaccessible de l'automne 2018 au printemps 2019. La terrasse et la maison du gardien qui s'y trouve vont subir un lifting pour un montant d'un million et demi d'euros.

A cette occasion la ville de Strasbourg propose aux visiteurs qui grimpent jusqu'à ces 66 mètres de devenir bâtisseur de la cathédrale en offrant un euro de plus que le prix fixé à cinq euros. Une carte de donateur est également disponible pour ceux qui veulent offrir plus et qui deviendront ainsi mécènes de l'édifice.

4 millions de touristes

"C'est une formule qui marche bien dans les musées du monde entier, c'est une façon de créer un lien entre le visiteur et la cathédrale", explique Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg en charge de la culture et du patrimoine.

La cathédrale de Strasbourg est après Notre-Dame de Paris la cathédrale la plus visitée de France avec 4 millions de touristes par an. 250.000 grimpent sur la plateforme.