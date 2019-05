Elle écrit un poème aux policiers strasbourgeois pour les soutenir

Strasbourg, France

Rosemarie Kruchten, 82 ans a envoyé ces dernières semaines un courrier à huit préfectures de police (Strasbourg, Bordeaux, Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, Lille, Toulouse) pour "soutenir les policiers attaqués". Il s'agit d'un poème intitulé "Hommage à notre police".

Pour tout ce que vous avez fait et ferez encore je vous dis MERCI"

"Je ne suis qu'une citoyenne, une simple Mamie. Aujourd'hui pour vous tous je me fais bien de soucis" commence ainsi le poème (à lire dans son intégralité ci-dessous) de Rosemarie, et de conclure "Grâce à votre courage vous avez déjà sauvé des vies. Pour tout ce que vous avez fait et ferez encore je vous dis MERCI".

Cette habitante de Viry-Châtillon (Essonne) a été choquée par les images de "_gens qui attaquent la police_, on ne peut pas dire autrement, par ceux qui disent aux policiers "suicidez-vous". Je voulais leur montrer qu'il y a des personnes qui les aiment, qui en quelque sorte souffrent avec eux."

En retour de son poème, Rosemarie a reçu deux courriers des préfectures de police de Paris et Bordeaux un appel du chargé de communication de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin pour la remercier.