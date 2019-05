Strasbourg : elles inventent le clavier prédictif pour écrire des SMS en alsacien

Strasbourg, France

Ecrire des emails et des SMS en alsacien, c'est désormais possible, grâce à l'application Alsatian AnySoftKeybord, un clavier prédictif en alsacien élaboré par deux enseignantes-chercheuses de l'Université de Strasbourg, Delphine Bernhard et Pascale Erhart.

Le clavier compte déjà 50.000 mots alsaciens

Pour alimenter ce clavier, les chercheuses ont épluché plusieurs écrits alsaciens "On a pioché dans les pièces de théâtre, les recueils de poésie, les textes en prose de Marie Hart, les chroniques de Raymond Matzen, etc. Et on a tout intégré dans une base de données qui alimente désormais ce clavier", explique Pascale.

Encourager les personnes à réutiliser l'alsacien à l'écrit

Le clavier compte aujourd'hui près de 50.000 mots en alsacien, mais les chercheuses espèrent voir ce chiffre augmenter grâce aux contributions des utilisateurs, car derrière ce clavier il y a aussi une volonté de préserver la langue alsacienne. "Notre objectif c'est d'encourager les personnes à réutiliser l'alsacien à l'écrit dans leur quotidien, notamment sur smartphones et tablettes", précise Delphine.

#Strasbourg : 2 enseignantes-chercheuses de l'Université de Strasbourg inventent le clavier prédictif pour écrire des SMS en alsacien. Démonstration. pic.twitter.com/s7rZZMsMLD — wyloen munhozboillot (@wylo_mb) March 17, 2019

Disponible depuis décembre 2018, l'application compte déjà plus d'un millier d'utilisateurs. Pour l'installer, il suffit de la télécharger sur son téléphone portable ou sa tablette. Il existe également une version en occitan et en picard. Ces projets ont été réalisé dans le cadre de l'appel à projets "Langues et numérique", lancé en 2017 par le Ministère de la Culture et dont l'objectif est de développer des outils numériques pour les langues régionales de France.