Si on se baignait dans une piscine flottante à Strasbourg ?

La capitale alsacienne aimerait repenser la baignade urbaine. Elle vient de signer une charte avec les Voies navigables de France qui va permettre de créer des loisirs, restaurants, activités nocturnes etc. Une piscine flottante serait même à l'étude.

Comme l'a révélé le blog Pokaa, l'idée d'une piscine flottante dans l'Ill trotte dans la tête de la ville de Strasbourg. La capitale alsacienne vient de signer une charte avec les Voies navigables de France. Cette charte officialise un partenariat fort entre les deux institutions. L’objectif ? Ré-investir les eaux strasbourgeoises. Les projets portés par la ville et le gestionnaire du domaine public fluvial sont multiples.

S'inspirer des voisins européens

C'est Jean-Baptiste Gernet, adjoint au maire de Strasbourg chargé notamment de la vie fluviale et Paul Meyer, adjoint au tourisme, qui sont à l'origine du partenariat avec Vnf. Ils souhaitent s'inspirer des autres villes européennes bordées par le Rhin. De l’autre côté du Rhin, nos voisins allemands se baignent dans le Rhin depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs lors d'un voyage à Berlin que Jean-Baptiste Gernet a découvert il y a dix ans, la Badeschiff. Cette piscine découverte donne une vue imprenable sur le Spree et est devenu un haut lieu touristique de la capitale berlinoise. Ce type d'installations existent depuis quatre années maintenant à Freibourg où les berges de la Dreisam ont été aménagés et à Bâle, les suisses ont l'habitude de se baigner dans le Rhin.

Interview de Jean-Baptiste Gernet à propos de l'idée d'une piscine flottante à Strasbourg Copier

Une piscine flottante sur l’Ill

Pour l'instant, le projet reste sur le plongeoir. Il pourrait bien bénéficier de la vague de retours positifs des strasbourgeois, des acteurs publiques comme les voies navigables de France. Pour que ce concept de piscine flottante ne coule pas, il faudra chercher des financements. La ville de Strasbourg ne financerait pas le projet mais ferait appel à des acteurs privés. Un projet de restaurant ou bar aux abords du bassin permettrait au projet de se concrétiser. Reste à étudier la qualité de l'eau, pour l'instant la baignade est interdite en Alsace.