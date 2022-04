VIDÉO - A Strasbourg, il stoppe la circulation pour faire traverser la route à des centaines de grenouilles

Dimanche soir, à l'heure où la France venait de découvrir son futur président, Ludovic lui était sur la route. Cet habitant d'Ostwald, dans le Bas-Rhin en Alsace, roulait du côté de la route de l’Oberjaegerhof, au sud de Strasbourg.

"Il faisait bien nuit et au détour d'un virage, alors qu'il pleuvait, j'ai vu dans mes feux tout plein de petites choses qui sautaient dans tous les sens. Je me suis arrêté. Je pensais d'abord à de gros insectes, mais une fois sur place, j'ai découvert tout plein de petites et grosses grenouilles. Elles sautaient dans tous les sens. Il y en avait une centaine ou deux cents peut être, énormément en tout cas" raconte ce chauffeur de bus à la CTS.

Une grenouille qui traversait la route à Strasbourg - Ludovic Aleil

Ludovic commence donc à s'inquiéter pour leur sécurité. "J'avais peur d'une hécatombe chez les grenouilles". Le jeune homme sort donc de sa voiture, et commence à les évacuer comme il peut. "Ce n'était pas facile, elle n'étaient pas très obéissantes. Mais globalement, c'était marrant" rigole-t-il.

Après 40 minutes de lutte, Ludovic réussit à repousser les batraciens sur le côté. "Il a fallu en pousser certaines à la main, voire en attraper ou une deux" dit-il. Quelques voitures attendent pendant ce temps de part et d'autre de la route.

Ludovic décrit des grenouilles de 3 ou 4 cm, mais certaines aussi plus grosses que la main. "De belles bestioles" conclue-t-il.