Strasbourg : la choucroute aux trois poissons de la maison Kammerzell fête ses 50 ans

La choucroute aux trois poissons de la Maison Kammerzel fête cette année ses 50 ans. Le célèbre restaurant situé au pied de la cathédrale de Strasbourg l'a affiché sur les panneaux devant son entrée et sur sa page Facebook, pour célébrer l'une de ses recettes les plus connues.

Du saumon, du flétan et du haddock

Cette choucroute a été créée en 1972 par le propriétaire et chef de l'époque Guy-Pierre Baumann, pour "alléger" la recette initiale à base de charcuterie. Il a donc remplacé les saucisses et le lard par trois poissons explique Hubert Lépine, le chef de cuisine actuel : "Du saumon, du flétan et et du haddock, pour son gout fumé qui rappelle celui du lard. C'est l'alliance de tous les ingrédients qui fait la finesse du plat. Les poissons mais aussi le chou mariné dans un mélange d'épices et la sauce bien sûr". Une sauce dont la recette est tenue secrète évidemment.

Il y a eu quelques réticences en Alsace au début

Mais si cette choucroute est aujourd'hui une institution, elle a d'abord été accueillie avec froideur par les Alsaciens, lors de sa création en 1972. "Le but de Guy-Pierre Baumann, qui avait des restaurants à Paris, était de continuer à vendre une choucroute plus légère en été. Il y a eu quelques réticences en Alsace au début faut pas se le cacher, mais maintenant ça a pris une proportion phénoménale".

Un succès tel que le chef Hubert Lépine a voyagé dans le monde entier pour présenter le plat et qu'il sert en moyenne 400 à 500 choucroutes par jour à la maison Kammerzell.