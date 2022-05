Strasbourg : quatre jeunes habillés en Spider Man escaladent la cathédrale à mains nues

C'est une riveraine qui a appelé la police, vers minuit et demi, dans la nuit de lundi à mardi, pour signaler la présence de quatre jeunes déguisés en Spider Man, au sommet de la cathédrale de Strasbourg.

Ils voulaient prendre des photos

Les policiers et les pompiers sont intervenus avec l'appui du Grimp, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, et les jeunes, âgés de 21 à 27 ans et inconnus des services de police, sont redescendus sans incident. Ils ont expliqué aux forces de l'ordre qu'ils voulaient prendre des photos. Une plainte va être déposée.