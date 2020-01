Strasbourg : Un album "à la mode Panini" pour valoriser le quartier de la Meinau

Ce «Streetalbum» est composé de 289 vignettes photos à coller comme dans les albums Panini. Elles valorisent les lieux emblématiques et les habitants du quartier de la Meinau. Un projet original mené par une photographe et une compagnie d'arts de la rue.

Strasbourg, France

Les albums et les 289 vignettes sont à récupérer gratuitement chez des commerçants de la Meinau (et à la médiathèque et au centre socio-culturel). Les photos ont été prises dans 34 lieux emblématiques du quartier : le stade évidemment, le Baggersee, la Kibitzenau, les places, les écoles. Elisabeth et Claudine ont pris un immense plaisir à redécouvrir ainsi leur quartier. "J'habite ici depuis 50 ans et j'ai vu des gens que je connais, tiens celui-là il joue encore aux boules, s'amuse Claudine. C'est sympa d'avoir fait ça". Le mari d'Elisabeth a collé les vignettes dans l'album. "C'est comme les fameux Paninis avec les footballeurs, s'amuse la retraitée. C'est vraiment sur la vie de quartier, c'est très bien".

Beaucoup de fierté

Poala Guigou a pris ces photos pendant plusieurs mois : "J'ai voulu montrer la vraie vie, témoigner de la richesse du quartier, de sa vie quotidienne. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'énergie et le fait aussi que les gens soient très fiers de leur quartier".

C'est Lucile Rimbert de la compagnie artistique lu² qui a eu l'idée de cet album. "On a voulu mettre en avant des tranches de vie, on a été très bien accueillis. Je suis totalement tombé sous le charme de la Meinau et au niveau de l'équipe de la compagnie, on a eu beaucoup de plaisir à faire cet album".

Une opération valorisante pour la Meinau

Cet album apporte une nouvelle lumière sur le quartier. "C'est une super opération qui valorise le quartier et ses habitants, s'enthousiasme Hamed Ouanoufi, coordinateur jeunesse au centre socio-culturel de la Meinau. Elle donne une image qu'on ne trouve malheureusement pas dans les médias. Il fait bon de voir que les gens peuvent être heureux dans un quartier populaire. Et les gens sont beaux sur ces photos, ils sont tous beaux. C'est vraiment un arc-en-ciel".

La collecte gratuite des albums et des photos se poursuit jusqu'à ce samedi 25 janvier chez les commerçants de la Meinau. Il y aura une nouvelle impression de ces albums. Ils seront distribués lors de la fête du parc Schulmeister le 6 juin. De nombreuses photos qui n'ont pas été conservées pour l'album sont aussi à retrouver sur Instagram (sur le compte Streetalbum de la Meinau).