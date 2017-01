VIDEO | Strasbourg : un coiffeur coupe gratuitement les cheveux des SDF

A Strasbourg, David Kodat coupe gratuitement les cheveux des sans-abri tous les dimanches depuis 2 ans. Le jeune coiffeur, qui a lui aussi connu la galère, s'est inspiré de la démarche d'un New-Yorkais. Ce dimanche, alors qu'une vague de froid sévit en Alsace, il s'est installé près de la gare.

Lui aussi a connu la galère, il voulait faire quelque chose de constructif, à son niveau : David Kodat, jeune coiffeur professionnel de 30 ans, coupe bénévolement barbes et cheveux des plus démunis, tous les dimanches, depuis deux ans. Ce qui lui a donné le déclic ? Il s'est inspiré de la démarche d'un coiffeur new-yorkais.

La semaine, David oeuvre dans un salon strasbourgeois. Le dimanche, il vient gratuitement proposer ses services aux sans-abri :

Ce n'est pas toujours facile de les convaincre, il faut y aller très en douceur et savoir leur inspirer confiance... Je connais bien un SDF près de la cathédrale : chaque fois je vais le voir, chaque fois il refuse. Il doit avoir ses raisons.

Leur redonner une bonne estime d'eux-mêmes

Ce dimanche, alors qu'une vague de froid sévit en Alsace, peu importe la neige, David se rend à la gare, accompagné d'une amie et armé d'une trousse d'outils. Peigne, vaporisateur, tondeuses et, le plus précieux peut-être, le miroir explique David :

C'est important qu'ils se voient avant et après. Qu'ils retrouvent de l'estime et de la confiance en se voyant les cheveux impeccables.

Daniel, 56 ans, est dans la rue depuis son divorce et la perte de son emploi en 1998. Le visage marqué de cicatrices, Daniel ôte son bonnet et prend le miroir que lui tend David. il n'en détachera pas les yeux pendant toute la séance :

D'habitude, c'est moi qui le fais. J'ai donc le réflexe de m'observer tout le temps pendant une coupe. Et puis, je suis un peu exigeant...

Une plaisanterie suivie d'un rire franc. Tout de même, on sent Daniel ému quand il se découvre parfaitement peigné. C'est normal, explique David :

C'est important qu'ils aient une image positive d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont à la rue, les gens les méprisent, et puis on juge tellement sur le physique... Ma démarche n'est donc pas futile. Avant, je distribuais de la nourriture. J'ai compris que les soins et tout ce qui contribue à améliorer leur image compte tout autant.

Daniel vit dans la rue depuis 1998. Il aura une réponse pour un logement aidé ce mois-ci. © Radio France - Olivia Cohen

Seul regret de David :

Je ne peux réaliser que deux ou trois coupes à la fois. Au-delà, la batterie de mes tondeuses tombent en rade.

David poste les clichés des sans-abri coiffés sur son compte instagram, il est également le co-fondateur de l'association Les Compagnons de l'espoir, et il participe régulièrement à des maraudes.