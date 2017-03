Strasbourg: une classe de CE1 reçoit des cartes postales du bout du monde

Depuis le début de l'année, les élèves d'une classe de CE1 Strasbourg reçoivent des cartes postales du bout du monde. Ils ont déjà collecté 223 cartes des Etats-Unis, d'Asie ou encore d'Europe. Un projet qui permet de voyager en révisant la géographie ou encore l'histoire.

Les élèves d'une classe de CE1 à l'école Sainte Madeleine de Strasbourg reçoivent depuis le début de l'année des cartes postales du monde entier. Des cartes envoyées par des proches mais aussi par des inconnus qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par l'institutrice Camille Gerlier : "Cette année on a décidé de faire un projet sur "autour du monde" en se lançant le défi de recevoir des cartes postales d'un maximum de pays différents. Les enfants ont demandé à leurs parents de demander à leurs amis qui voyagent beaucoup de nous écrire des cartes. On a surtout beaucoup de cartes d'inconnus."

Hawaï, Corée du Sud, Egypte ou encore Etats-Unis

Hawaï, Corée du Sud, Egypte ou encore Etats-Unis, les élèves ont réussi à collecter pas moins de 223 cartes postales. Camille Gerlier : " Il y a des personnes qui écrivent juste un petit mot 'gros bisous de tel endroit' et il y a des personnes qui sont très pédagogues qui expliquent ce qu'il y a dans ce pays, c'est très intéressant. Par exemple, il y a des cartes postales de Taiwan, ils nous ont écrit dans l'écriture du pays, on ne comprend pas ce qui est écrit mais c'est magnifique."

Réviser la géographie, l'histoire ou encore l'histoire de l'art

Quand les élèves reçoivent une carte postale ils colorient le continent correspondant © Radio France - Romane Porcon

Un projet qui permet aux élèves de réviser la géographie, l'histoire ou encore l'histoire de l'art, c'est ce qui plaît le plus à Contrant : "On a appris la culture asiatique, on a appris qu'il y avait un train qui traversait toute la Russie c'est le transsibérien. On a appris aussi les continents et tous les pays." Des pays qui font aussi rêver les enfants : " Hawaï parce que j'aime bien les volcans, il y a des animaux, des serpents et aussi parce que la mer est un peu chaude. Je voudrais bien aller à l’île de la réunion à Tahiti et à Bora-Bora, ça ressemble à un lieu de rêve." Un rêve qui pourrait d'ailleurs se réaliser pour Charlie : "Mes parents ont tellement aimé le projet qu'ils ont décidé qu'on ferait peut-être le tour du monde."

Mes parents ont tellement aimé le projet qu'ils ont décidé qu'on ferait peut-être le tour du monde. Charlie, élève en CE1

D'ailleurs pour compléter leur collection, les élèves attendent encore des cartes postales de Russie, de Turquie, d'Algérie ou encore de Norvège. Vous pouvez envoyer une carte postale à cette adresse : Ecole Sainte Madeleine, classe de Camille, 2 place Sainte Madeleine, 67000 Strasbourg.