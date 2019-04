Strasbourg : Walter, le robot barman qui vous prépare un cocktail en 60 secondes

Strasbourg, France

Un bar, où ce n'est pas un serveur, mais un robot qui vous prépare votre cocktail. Oui ça existe et ça se passe au Bionic Bar à Strasbourg. Depuis le 29 mars 2019, ce bar accueille Walter, le premier robot barman d'Europe.

Walter, le robot barman, prépare en moyenne 150 cocktails par soir. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Walter, le robot barman du Bionic Bar à Starsbourg. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Pour se faire servir par Walter, il faut passer commande depuis une tablette connectée. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Un cocktail servi en 60 secondes

Composé de deux bras articulés, il est capable de vous préparer le cocktail de votre choix en 60 secondes. Pour cela, il suffit de passer commande depuis la tablette connectée. Une fois la commande réglée, le robot s'active. "Le bras muni du shaker s'occupe de toute la préparation : il va chercher les ingrédients comme les sirops, l'alcool, les jus et les glaçons. Ensuite, il mélange le tout. Entre-temps, l'autre bras va chercher un gobelet en plastique pour y verser le contenu du premier", explique l'un des barmen.

Ce robot crée de l'emploi

Du côté des clients, les avis sont partagés : "innovation technologique fascinante" pour les uns, "perte d'humanité" pour les autres. Mais le gérant du bar l'assure, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'arrivée de Walter n'a pas eu de conséquence négative pour les employés. Au contraire. "Ce robot crée de l'emploi. On emploie au minimum une personne en plus par soir pour s'en occuper. Et pour les grosses soirées, on emploie même un vigile en plus pour assurer sa sécurité".

Walter a un autre avantage : il fait parler de lui et ramène de nouveaux clients, ce qui a permis au bar de relancer son activité. Et les propriétaires comptent bien sur renommée pour amortir son coût : 200.000 euros.