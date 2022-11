"Strass Express" : le Pékin Express des quartiers de Strasbourg

Six binômes venus de six quartiers de Strasbourg vont participer à ce challenge

Ils ne sont plus que douze, alors qu’ils étaient près de 200 au départ. Au terme d’un long processus d’épreuves et de votes, six binômes ont été choisis, venus de six quartiers différents de Strasbourg : Koenisghoffen, Meinau, Neuhof, Cronenbourg, Hautepierre et Elsau. Pendant quatre jours, ils vont devoir rallier treize destinations dans tout le Grand Est, via Paris, et cela, sans smartphone et avec seulement un euro chacun par jour. Baptisé Strass Express, et financé par l'Etat, l’événement reprend en fait les principes de l’émission « Pékin Express ».

On a préparé des pancartes

Il va donc falloir être malin expliquent Zaïd et Bilel, le binôme de Koenigshoffen : "On a juste un euro pour se déplacer et pour manger. Il va falloir demander de l'aide aux gens et leur parler gentiment, ne pas s'arrêter à un premier refus. On a préparé des pancartes pour tout expliquer. C'est une sacrée expérience et j'espère qu'on va casser aussi l'image des quartiers. Montrer qu'on est pas des racailles."

Chaque binôme est accompagné quand même d'un adulte. Nadia suivra le binôme du quartier de Cronenbourg et elle aura un rôle important : "Déjà, je dois assurer leur sécurité et ensuite je vais les encourager et les pousser, pour ne pas qu'ils abandonnent, parce qu'il y aura parfois des moments difficiles".

Des épreuves à l'aveugle

Il y aura aussi des challenges et des handicaps, comme dans l'émission de télévision : "I_ls vont devoir gérer par exemple un (faux) bébé et changer ses couches, on va leur bander les yeux aussi pour qu'ils fassent l'épreuve à l'aveugle et qu'ils puissent constater ce que c'est d'être handicapé. On veut que ce soit une vraie leçon de vie_" précise Djamila Adoum, qui coordonne l'événement.

Ces jeunes sont également suivis par des caméramans. Chaque étape est ensuite mise en ligne sur les réseaux sociaux . Ils doivent arriver samedi soir dans le quartier de la Meinau.