Stupeur pour les fans, les chansons de Cali se retrouvent par erreur sur le disque des Wampas

On imagine sans peine la tête d'un fan des Wampas qui revient de chez son disquaire avec le dernier vinyle de son groupe de punk-rock favori. Il lance sa platine et stupeur : c'est la voix du chanteur Cali qui résonne dans son salon. Pourtant, la pochette est bien celle des Wampas et même l'autocollant sur le disque !

ⓘ Publicité

À la suite d'une erreur chez le fabriquant, les disques ont été intervertis.

Sur les réseaux sociaux, la plupart des fans semblent prendre la chose avec humour. "Je vais me procurer l'album de Cali, peut-être y trouverai-je des inédits des Rolling Stones", ironise un internaute sur Facebook. "Il va être collector, celui-là !", s'amuse un autre, "ça peut valoir de la maille à la revente !"

"C'est comme si on avait échangé les bébés à la maternité." - Cali

"C'est comme si quelqu'un avait échangé les bébés à la maternité", lâche Cali dans un sourire. Mais le chanteur catalan reconnait avoir été "un peu bouleversé" quand il a appris la nouvelle. "Mon disque s'est retrouvé dans la nature 15 jours avant sa sortie officielle. Quand on sait tout le travail, les difficultés, l'énergie que nécessite la sortie d'un nouvel album : ce serait bien que chacun fasse son travail correctement." Pour l'heure, le fabriquant n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Heureusement, les deux chanteurs se connaissent et s'apprécient. Ils ont déjà partagé la scène à plusieurs reprises lors de concerts. "J'ai échangé avec Didier Wampas, il prend cette mésaventure avec le sourire. Il m'a dit, comme ça, tu auras plus de fans !", s'amuse Cali.

Pour l'anecdote, la maison de disque Universal avait proposé en 2009 à Didier Wampas de réaliser un duo avec Cali pour son futur album. À l'époque, le chanteur avait refusé catégoriquement, et il en avait même fait une chanson. Le premier couplet commençait avec ces mots : "Un duo avec Cali, navré ça n’m’intéresse pas, imagination zéro."

loading