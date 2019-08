Succès de la passerelle de Mazamet : le cap des 100.000 visiteurs en passe d’être franchi

Mazamet, France

Depuis le 15 septembre dernier, on peut venir chercher le grand frisson à Mazamet. 140m de long, 1,20m de largeur et une hauteur de 70m : ce sont les dimensions de la passerelle qui a été installée entre le village Hautpoul et le centre de Mazamet. Une passerelle qui, cet été, ne désemplit pas. Et le maire de la commune Olivier Fabre se réjouit : à ce rythme, l’objectif de 100.000 visiteurs est en passe d’être franchi à l’automne.

Le maire de Mazamet qui pense déjà à l’acte deux de la passerelle. Une via ferrata pourrait être installée. La restauration du château d’Hautpoul pourrait aussi être engagée.

Plus-value économique

La passerelle est un vrai plus économique. Notamment dans le hameau Hautpoul ( où arrive la passerelle) qui était presque désert jusqu’ici avec ses neufs habitants à l'année. Des échoppes se sont ouvertes. Les restaurateurs de Mazamet en profitent aussi et ont vu leur clientèle estivale s'élargir.

La vue magnifique sur Mazamet et la passerelle depuis Hautpoul. © Radio France - SM