Sueur froide en Bretagne : la Mayenne va battre le record du monde de la plus longue galette saucisse

C'est une spécialité de la gastronomie bretonne mais le record du monde de la plus grande galette-saucisse sera bientôt mayennais. Ce mercredi 30 juin, au village-départ du Tour de France à Changé, notre département rentrera dans l'histoire, une histoire bretonne en plus, de quoi donner des sueurs froides à nos voisins et amis du Grand Ouest. Les organisateurs de l'événement envisagent de faire une galette saucisse de 53 mètres, chiffre symbolique s'il en est pour la Mayenne, soit 18 mètres de plus que le record actuel réalisé en 2019 à Lohéac (Ile-et-Vilaine).

"C'est faisable, on va y arriver. On va avoir besoin de 70 kilos de saucisses et plusieurs centaines de galettes. On sera à la tâche tôt mercredi matin. Notre galette saucisse sera prête vers midi, à l'heure de l'apéro et du déjeuner. On n'aura pas de problèmes pour en vendre" note Jean-Rémy Cousin, le patron de l'entreprise de charcuterie Les Gorronnaises. Il sera bien évidemment possible d'acheter des parts de cette gigantesque galette saucisse, les recettes seront intégralement reversées à l'association caritative Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Mercredi, Changé accueillera la 5ème étape de la 108e édition du Tour de France. Après 4 jours en Bretagne, la grande boucle fera étape en Mayenne pour un contre-la-montre individuel, une boucle de 27,3 km qui reliera Changé à Laval/Espace Mayenne en passant par les communes de Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné, Bonchamp.