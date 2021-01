Suisse : les policiers de Zoug se déhanchent pour nous redonner le sourire

Pour tenter "d’arracher le plus possible de sourires dans la population", la police de Zoug a dévoilé sa plus belle chorégraphie sur la chanson Jerusalema. Le succès de la vidéo s'étend même au-delà des frontières suisses.

Couvre-feu, hiver, épidémie, ou encore "Blue Monday" (jour le plus déprimant de l'année selon une campagne publicitaire)... Les raisons d'avoir le moral en berne sont nombreuses ces jours-ci. Mais il y a une manière de retrouver le sourire : regarder les policiers de Zoug, en Suisse, faire appel à leur plus beau déhanché pour exécuter la chorégraphie de la chanson "Jerusalema".

Dans les bureaux, sur le parking, en sous-sol, sur un toit... et même, saluons l'habileté, sur la neige, on retrouve toutes les professions mobilisées dans cette initiative visant à "arracher le plus possible de sourires dans la population, rien que le temps d’une chanson", comme l'explique dans La Tribune de Genève Frank Kleiner, porte-parole de la police zougoise.

Les chorégraphies sur le titre Jerusalema sont même devenues depuis plusieurs mois un challenge, le "Jerusalema Danse Challenge" sur les réseaux sociaux pour lutter contre la morosité ambiante.