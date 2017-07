Suisse : un couple retrouvé momifié dans un glacier, 75 ans après sa disparition

Disparu depuis 1942 dans le massif des Diablerets, un couple a été retrouvé momifié dans les neiges d'un glacier, à 2.615 m d'altitude dans le sud de la Suisse, ont rapporté mardi les médias helvétiques.

Disparu en 1942 en pleine seconde guerre mondiale, laissant leurs sept enfants orphelins, le couple de Valaisans a été retrouvé momifié dans les neiges d'un glacier, à 2.615 m d'altitude dans le massif des Diablerets, au sud de la Suisse. C'est l'incroyable nouvelle qu'ont rapporté ce mardi les médias helvétiques.

Le couple a été parfaitement conservé grâce à la glace

Les corps parfaitement conservés gisaient proches l'un de l'autre lorsqu'ils ont été retrouvés jeudi dernier, avec à leur côté des sacs à dos, une bouteille, un livre et une montre, a raconté au quotidien Le Matin, le directeur du domaine skiable Glacier 3000, Bernard Tschannen.

C'est un employé de cette station qui a fait la découverte jeudi dernier dans la soirée à proximité du téléski du Dôme. "Il s'agissait d'un homme et d'une femme portant des vêtements datant de la période de la dernière guerre" mondiale, a poursuivi Bernard Tschannen. "La glace les a parfaitement préservés et leurs affaires étaient intactes". Le directeur du domaine skiable pense que le couple est probablement tombé dans une crevasse et que le glacier a rendu les corps à la suite du réchauffement climatique.

Le couple était parti nourrir leur bétail et n'est jamais revenu

La police va effectuer une recherche ADN, mais selon Le Matin, qui cite une des sept enfants du couple, il s'agirait d'un cordonnier de 40 ans et de sa femme institutrice de 37 ans, qui étaient partis à pied le 15 août 1942 du village de Chandolin pour nourrir leur bétail dans les montagnes. Ils devaient rentrer le soir même, mais après deux mois et demi de recherches infructueuses, les 7 enfants devenus orphelins ont dû être placés dans des familles d'accueil.

"Nous avons passé notre vie à les rechercher sans relâche. Nous ne croyions pas pouvoir leur donner un jour les obsèques qu'ils méritaient", a confié au Matin Marceline, qui avait 4 ans au moment de la disparition de ses parents.

Une mort à plus de 3000 mètres d'altitude

"Un corps momifié signifie que la personne n'a pas été décomposée tout de suite par de l'eau liquide, explique Luc Moreau, glaciologue à Chamonix. Cela veut dire qu'ils ont dû mourir dans la zone la plus froide où la glace est sèche, c'est-à-dire au-dessus de 3 000 mètres d'altitude."

Par la suite, le couple, emprisonné dans la glace, a été transporté au fur et à mesure des fontes successives. "Au-dessous de 3 000 mètres, la glace commence à fondre et après des dizaines d'années, les corps refont surface", commente Luc Moreau. Il interprète ci-dessous leur parcours :