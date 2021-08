Sungood : un cuiseur solaire léger et pliable pour manger chaud partout

Le Sungood, cuiseur solaire de Solar brother, vous suit partout. Léger et pliable, idéal pour remplacer le réchaud à gaz dans vos escapades estivales, cette innovation française s'adapte à toutes les situations. Mieux, il est même possible de bricoler le sien à la maison.

Gilles Gallo est l'un des inventeurs du cuiseur solaire Sungood. Depuis presque vingt ans, il milite pour une utilisation de l'énergie du soleil. La lumière de cet astre est une énergie propre, gratuite et, à l'échelle de l'Homme, éternelle. En quête de sens après une expérience professionnelle dans la finance, il se passionne pour le solaire avec un constat simple :

On a un a priori sur l'énergie solaire, les gens sont persuadés que ça ne fonctionne pas !

Pour démocratiser cette ressource inépuisable, Gilles souhaite proposer des solutions simples, performantes et pratiques. Il s'associe avec l'ingénieur art & métier Gatien Brault pour lancer Solar Brother. Ensemble, ils inventent plusieurs solutions solaires allant du petit briquet au four gigantesque destiné aux collectivités. Leur cuiseur Sungood est primé au concours Lépine en 2018.

Le Sungood se transporte partout et permet de cuire des aliments en douceur, de façon écologique. - Solar Brother

Sungood, le cuiseur solaire léger et pratique

Le Sungood est donc un cuiseur solaire. Il fonctionne sans électronique. Il concentre simplement les rayons du soleil grâce à un jeu de miroirs. Il suffit de positionner un plat au centre du Sungood pour que la cuisson commence.

Puisqu'il ne produit pas de flamme, le cuiseur solaire de Solar Brother est utilisable partout. Totalement pliable, il pèse moins d'un kilogramme et se glisse dans un sac à dos. Mieux encore, il ne chauffe pas : c'est le plat qui monte en température. Le cuiseur est manipulable sans risque de brûlure. Le seul impératif pour que l'expérience fonctionne est d'utiliser un plat de couleur sombre, dans l'idéal noire, la couleur la plus à même de capter l'énergie solaire.

Sur son site, Solar Brother annonce une cuisson lente avec une température pouvant atteindre 100 à 120 °C.

Dans les faits, nous avons pu savourer des carottes et pommes de terre fondantes après une cuisson de 40 minutes sous le soleil de juin. Les saveurs sont préservées et sensiblement les mêmes que celles d'une cuisson classique. On vous met au défi de faire la différence entre une cuisson douce au gaz et une cuisson solaire !

La cuisson solaire permet de mijoter et réchauffer des recettes variées : ratatouilles, légumes, lentilles, pains, gâteaux, poissons, viandes, etc. - Solar Brother

Redonner confiance dans le soleil

"Les gens ont une mauvaise expérience avec le solaire" indique Gilles Gallo. Il poursuit : "À l'école, ils ont tenté de faire brûler une feuille de papier avec une loupe et ça n'a pas bien fonctionné. C'est normal avec une feuille de couleur blanche car elle ne retient pas la chaleur". En effet, prenez une feuille colorée ou gribouillez simplement votre feuille de papier pour que l'expérience soit tout autre. Le papier s'enflamme dès que la loupe concentre les rayons du soleil sur lui.

Solar Brother veut redonner confiance dans l'énergie solaire. C'est avec cette idée que les deux associés proposent de télécharger gratuitement les plans de leur cuiseur solaire Sungood. "On sait que ça fonctionne mais inutile de nous croire sur parole : vous pouvez reproduire le cuiseur solaire à la maison pour tester son efficacité" précise Gilles Gallo avec malice.

Cuisinez tranquillement à l'énergie solaire pendant une partie de pêche - Solar Brother

C'est également dans cette optique que Solar Brother a diversifié ses produits. On trouve désormais de petits objets comme un briquet solaire ou un allume feu pour moins de 15 euros. Dans d'autres gammes de prix, ils proposent également des chargeurs solaires et des fours à usage personnel ou même professionnel. À Marseille, le restaurant le Présage fonctionne avec de grands modèles de fours Solar Brother.

Appliquer la règle "des 3 C"

Les créations de Solar Brother reposent sur la règle des 3 C. L'utilisation de l'énergie solaire s'appuie en effet sur trois piliers que sont la concentration, la captation et la conservation de l'énergie.

Avec les réflecteurs, on concentre les rayons du soleil en un point. Dans le cas du Sungood, la concentration se fait sur le plat à chauffer. Afin de capter cette énergie, on utilise une surface sombre plus à même de retenir la lumière et la chaleur. Une surface trop claire dispersera les rayons de lumière et empêchera la concentration de l'énergie. C'est pour ça qu'on peut avoir du mal à faire brûler une feuille de papier blanc avec une loupe. La conservation de l'énergie emmagazinée se fait grâce au sac transparent qui entoure le plat. L'énergie captée chauffe le plat et l'air ambiant. C'est grâce à cette poche d'air chaud que l'on procède à la cuisson.

Les créations de Solar Brother reposent sur la règle des 3 C : Concentration, Captation et Conservation de l'énergie. - Solar Brother

Plus impressionnant encore, les surfaces de réflexion ne chauffent pas. Elles ne captent pas d'énergie, elles se contentent de la concentrer ailleurs. Une nouvelle curiosité physique à étudier, par exemple, avec les enfants.

Quelques infos supplémentaires sur le Sungood

À partir de 79,95 euros TTC

Utilisable partout, ne produit pas de flamme

Une fois replié, il mesure 34 x 26 x 3 cm et pèse à peine 1 kg

Fabrication française et garantie de 2 ans

Des plans disponibles gratuitement en ligne pour construire son propre cuiseur

Pour en savoir plus, consultez le site internet ou la page Facebook de Solar Brother.

Ça change la vie met un coup de projecteur sur de belles innovations françaises. Ces objets parfois insolites ou qui changent de l’ordinaire apportent une vraie réponse à certaines petites contrariétés du quotidien.