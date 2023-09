La "super lune des Moissons" va illuminer le ciel ce vendredi soir

Si vous levez la tête vers le ciel ce vendredi soir, vous devriez observer la lune : elle sera plus grande et prendra une teinte rouge-orangé. Un phénomène rare, qui se produit à l’occasion de la super lune des Moissons.

Plus grande et plus brillante

Ce vendredi soir, la lune sera à “seulement” 357 000 km de la Terre, contre 384 000 km habituellement. Elle sera visible dès le coucher du soleil. Vous pourrez l’observer toute la nuit, jusqu'au lever du soleil. Cette super lune est la dernière de l'année 2023, après celles du 13 juillet, du 1ᵉʳ et du 30 août. Selon la NASA , elle promet d'être jusqu'à 14 % plus grande et jusqu'à 30 % plus brillante que d'habitude. Mais la différence sera peu perceptible à l'œil nu. Il est recommandé d’utiliser des lunettes astronomiques ou un télescope.

Une teinte rouge-orangée

Lorsque la lune est basse dans le ciel, elle arbore une teinte rouge-orangé . Un changement d’aspect qui s'explique par la manière dont la lumière de la lune traverse l'atmosphère terrestre. À mesure qu'elle parcourt une plus grande distance, les longueurs d'onde courtes et bleues de la lumière se dispersent, et laissent place aux longueurs d'onde plus longues et rouges. La présence de poussière ou de pollution peut intensifier cette couleur rougeâtre.

Pas de nouvelle super lune avant août 2024

La super lune des Moissons tire son nom des tribus amérindiennes : il s'agit de la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne, la période des moissons. Lorsque l'électricité n'existait pas, la lumière de la lune était essentielle pour les récoltes nocturnes. Si vous manquez cette Super Lune, il faudra attendre un an. La prochaine se produira le 19 août 2024 avec la super lune de l’Esturgeon.