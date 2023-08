Super Mario Kart : les meilleurs joueurs du monde s'affrontent à Vernon

Organisé ces six dernières années aux Pays-Bas, le championnat du monde de Super Mario Kart a lieu jusqu'à ce samedi 2 septembre à l'espace Philippe-Auguste de Vernon (Eure). 47 candidats venus du monde entier veulent remporter le titres mondial. Quatre continents et pas moins de douze pays sont représentés dont la Belgique, l'Espagne, les États- Unis, la France, ou l'Italie. Des joueurs sont même venus du Japon ou d'Australie.

Quatre modes de jeux sont proposés, par la console Nintendo, le "time trial", le contre-la-montre qui avait lieu ce mardi, le "battle mode" ce mercredi, où les joueurs doivent détruire des ballons, un "match race" jeudi, où les joueurs s'affrontent un contre un ou deux contre deux et l'épreuve reine, le Grand Prix sur 150 cm3 vendredi.

Concentration maximale lors de l'épreuve de "Trial times" © Radio France - Laurent Philippot

Un jeu très cathodique

Super Mario Kart est sorti en août 1992. Pour le réalisme et pour être le plus dans l'ambiance, les compétiteurs jouent sur la console d'origine, la Super Nintendo, sur des téléviseurs d'un autre âge, "c'est des télés que je n'ai moi-même pas connues, puisque c'est des télés cathodiques, c'est pas mon époque", dit dans un sourire le conseiller municipal à la Jeunesse et au Numérique, Antoine Richard, 22 ans, venu passer une tête et qui a joué au Mario Kart, mais sur DS.

Téléviseur cathodique et console Super Nintendo d'origine pour Jérémy Edline © Radio France - Laurent Philippot

Des télés cathodiques précieuses, souvent objet de dons, qui parfois surchauffent : "Lorsqu'on a organisé notre évènement de retrogaming en début d'année, il y en a dix-sept qui ont cramé !" avance l'organisateur du Pix Hell Fest à Gasny (Eure), Jérémy Edline, également aux manettes de ce championnat du monde et joueur. Il avait pris en 2022 la 28e place.

Une communauté de passionnés

Florent Lecoanet, 39 ans, sextuple champion du monde de SMK, 39 ans, est fan de Super Mario Kart depuis sa plus tendre enfance, "j'ai eu le jeu à Noël en 1995" se souvient-il. Après s'être détourné du jeu quelques années, il découvre qu'il existe un championnat de France en 2005, "ça ma donné envie de continuer, j'ai progressé et j'ai beaucoup joué pour devenir champion de France en 2007, puis d'Europe en 2008 et champion du monde en 2009". Hier, MD Neo a décroché un nouveau titre en mode contre-la-montre. Pas de joueurs professionnels présents à Vernon, mais "des joueurs qui sont là par passion, une communauté de joueurs très soudés. On se connaît pour certains quasiment depuis vingt ans" ajoute le Rennais, "il y a des gens qui sont devenus les meilleurs amis du monde et qui sont devenus témoins au mariage des autres".

Sophie Jarminou, alias Jarmou, est championne de Belgique depuis 2016 © Radio France - Laurent Philippot

Sophie Jarminou, alias Jarm0u, joue elle aussi à Super Mario Kart depuis des années avec "un immense plaisir et une grosse part de nostalgie". La championne de Belgique, une des huit femmes engagées dans la compétition, souligne elle aussi "une communauté spéciale" parce que "comme c'est un vieux jeu, il n'y a pas vraiment de "cash prize" (prix en espèces, NDLR), de toxicité dans le jeu assez malsaine. C'est vraiment des gens qui avant tout apprécient le jeu et s'apprécient aussi. Tous les ans, on sait qu'on a cette semaine où on va retrouver les potes et même s'il y a de la compétition, c'est avant tout pour être ensemble".

La compétition reprend ce mercredi à 10h30 avec les poules de "battle mode". Le championnat du monde de Super Mario Kart est ouvert au public à l'espace Philippe-Auguste de Vernon. L'évènement est aussi retransmis sur Twitch en français, en anglais et en japonais. La remise des récompenses aura lieu samedi 2 septembre.