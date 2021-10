Super papy 2021 est un Drômois

Super papy 2021 est drômois ! Francois Bouchard vit à Montélier, à 62 ans il envisage de prendre sa retraite peut-être en juin prochain pour avoir encore plus de temps à consacrer à ses trois enfants et ses six petits-enfants. Il a remporté ce concours organisé à l'occasion du 25éme anniversaire du concours de "super mamie" en fin de semaine dernière à l'Isle-sur-la-Sorgue.

Pour la fondatrice de ces deux concours, Fabienne Ollier, c'est toujours le même objectif : "montrer qu'il ne faut pas avoir peur de vieillir et lutter un peu contre le jeunisme ambiant !"

Francois Bouchard est technicien agricole, président d'un club de pétanque, organisateur d'un salon des collectionneurs et fan de moto. Il a passé toutes les épreuves avec brio : faire des pompes sur scène, répondre au questionnaire de culture générale et danser le rock, la valse et le twist avec son épouse pour démontrer ses talents. Il se dit très fier d'avoir remporté ce titre, d'autant que son épouse possède le titre de "Super mamie " du Dauphiné depuis 14 ans.