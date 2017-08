Superstition : personne ne veut adopter les chats noirs à la SPA de Quimper

C'est la Journée internationale du chat noir ce 17 août. Un événement lancé pour tenter de lutter contre la superstition, qui prive trop souvent encore les chats noirs de foyers. Quimper ne déroge pas à la règle, la SPA peine à faire accepter les matous au pelage noir.

"Noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir", chantait Johnny. Une devise qui semble malheureusement s'appliquer aux chats noirs, qui ne trouvent pas de famille d'adoption. Au refuge SPA du Corniguel à Quimper, 28 chats sur 86 sont noirs. Et ce n'est pas un hasard selon Murielle Normand, responsable du refuge quimpérois : "Il y a encore des gens qui refusent d'adopter des chats noirs, sous prétexte qu'ils porteraient malheur. Ce sont toujours les derniers à trouver une famille, ils restent en général plusieurs mois parmi nous, voire un an ou deux. Les chats tricolores ou siamois sont souvent préférés aux noirs."

"Les chats noirs sont toujours les derniers à trouver une famille!"

Pour tenter de séduire les foyers en manque de chat, ce 17 août est décrété "journée internationale du chat noir". Pas question donc de parler de poisse ou de malchance ce jour-là, mais de matous en mal d'amour!