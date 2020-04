Sur internet ou par téléphone, des lectures pour vous évader pendant le confinement

On a plus l’habitude de l’entendre à la tribune : le sénateur communiste, ancien maire de Marquillies, Eric Bocquet, met en ligne une vidéo, tous les jours à 13h30, sur sa page Facebook. On voit cet ancien professeur chez lui, sur son canapé, un livre à la main, déclamer un poème de Prévert, un texte de Queneau, ou une fable de La Fontaine. Et de temps en temps un texte en patois.

Un peu de rêverie, un peu d'évasion...

Eric Bocquet a commencé ses lectures une semaine après le début du confinement. "J'avais envie d'apporter un peu de poésie, un peu de rêverie, un peu d'évasion", explique-t-il, "j'ai toujours eu plaisir à raconter, dans les soirées avec les copains, aux repas des aînés à Marquillies, il y a toujours une cafougnette qui traîne et qu'on me réclame".

Dimension politique

Pour la première fois cette semaine, l’élu a manqué le rendez-vous avec ses fidèles de l’autre côté de l’ordinateur, car il a dû se rendre au Sénat. Mais il a vite retrouvé son habitude quotidienne. Avec des textes parfois engagés d’auteurs communistes, comme lui, Aragon ou André Breton par exemple : "j'assume la subjectivité des choix. Il y a la poésie qui fait rêver, mais aussi la poésie de combat, d'humanisme. Il y a une dimension politique au sens large dans ces choix de poèmes".

Une librairie lilloise au bout du fil

A Lille, une libraire a également mis en place un rendez-vous régulier sur Youtube, depuis le 1er avril. Hélène Woodhouse est la patronne de la Chouette librairie. Elle choisit un livre dont elle lit un extrait, et le confinement guide parfois ses choix.

Une petite bulle apaisante

Mais tout le monde n’est pas adepte des réseaux sociaux, Hélène Woodhouse a donc eu l’idée de proposer des lectures au téléphone : vous convenez d’un rendez-vous avec elle, et elle vous appelle pour lire dans le creux de votre oreille : "ça donne une petite bulle apaisante, un moment où on peut se délasser, penser à autre chose, s'évader. Il y a des personnes qui s'allongent, qui mettent le haut-parleur, se servent une tasse de thé. Ce sont des moments vraiment chouettes à partager, plus intimes que la vidéo".

Reprise des ventes en "drive"

La Chouette librairie va pouvoir retrouver, un peu, ses lecteurs dans la vraie vie, puisque les ventes reprennent ce vendredi 24 avril. Un drive qu'Hélène Woodhouse préfère appeler "retrait des commandes". Les commandes se font sur internet pour les livres qui sont en stock, et sont retirées à la boutique : "je prépare tout dans des sacs, il n'y a pas d'accès à la librairie, juste une table à l'entrée. Ce sera court, on sera masqué, mais on sourira avec les yeux !".

La Chouette librairie : 72 rue de l'Hôpital Militaire, 59000 Lille - 03 20 09 79 68