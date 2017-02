Sur l'hippodrome de Toulouse la course de chevaux s'arrête à cause d'un coup de klaxon intempestif

Incident rarissime sur l'hippodrome de la Cépière à Toulouse ce mardi, alors que le prix de la Trinité un steeple pour chevaux de 5 ans et plus est sur le point de s'achever les jockey stoppent leur monture à cause d'un coup de kaxon intempestif

C'était une des courses vedettes de la réunion de ce mardi 14 février sur l'hippodrome de la Cépière à Toulouse. Alors que le prix de la Trinité un steeple pour chevaux de 5 ans et plus est sur le point de s'achever les jockey stoppent brusquement leur monture après un coup de klaxon provenant apparemment de la voiture des commissaires de courses

490 000 euros de paris à rembourser

Nul ne sait pourquoi la sirène a été actionnée pendant plusieurs secondes dans le véhicule des commissaires toujours est il que les jockey se relèvent mais voyant qu'aucun des signaux prévus par le règlemment pour signifier l'annulation d'une course de s'affichent certains repartent. La course sera tout de même annulée au bout du compte

Jamais un tel incident ne s'était produit à Toulouse selon le directeur de l'hippodrome. Il va en coûter tout de même 490 000 euros misés à rendre aux parieurs plus tous les frais générés par l'annulation de l'épreuve à laquelle participaient de chevaux venus de la France entière. Le steeple devrait être recouru dans quelques jours mais sur un autre hippodrome du Sud Ouest