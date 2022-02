Prix des carburants : 2,20 euros le litre de sans plomb sur l'île d'Ouessant

Alors que l'essence a atteint un nouveau record, les habitants de l'île d'Ouessant (Finistère) sont particulièrement mal lotis. Insularité oblige, leurs pompes sont les plus chères de toute la Bretagne. Le litre de gazole affichait ce lundi 2,08 euros, et même 2,20 euros pour le sans plomb.

Dans le seul garage automobile de Ouessant (Finistère), le patron est aussi pompiste : il remplit lui-même le réservoir de ses clients. Un service gracieux qui compense un peu la douloureuse, environ 25% plus chère que la moyenne nationale. À 2,20 euros le litre de sans plomb et 2,08 pour le gazole ce lundi, on n'est pas loin des records.

Le coût du transport en bateau

Le garagiste, Dominique Kérébel, en est bien conscient, mais il n'a pas le choix. "On a pris _près de 4.000 euros en 6 mois sur le plein de 9.600 litres_, alors oui c'est compliqué." C'est le coût du transport du carburant depuis le continent qui alourdit la facture, d'autant que ce petit garage ne peut pas jouer sur les quantités comme les grandes enseignes : "on n'achète pas au même prix un paquet de pâtes et 10.000 paquets de pâtes."

Le patron estime qu'il faudrait un allégement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les insulaires. Sur un litre de carburant vendu à la pompe, entre 60 et 69 centimes vont directement dans les caisses de l'État.

Selon lui, la station-service représente une part marginale de l'activité du garage, qui fait aussi office d'agence de location de véhicules. Mais forcément, les habitants sont bien obligés de passer à la caisse pour utiliser leur voiture. "Je ne calcule pas", précise une cliente qui garde le sourire : "nous on ne peut pas comparer, on ne peut pas aller à une autre pompe". "Si, tu peux, mais faut prendre le bateau", rétorque le garagiste.

Peu de gens font le plein

Sur ce caillou de 15,5 km², les automobilistes roulent peu. "L'île est très petite donc ils ne consomment pas tant que ça", conclut Dominique Kérébel. La plupart ne font jamais le plein, se contentant d'ajouter 20 euros d'essence par ci par là. Alors le budget carburant des Ouessantins n'est pas encore un sujet de polémique.