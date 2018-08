Berck, France

C'était, ce jeudi 16 août, la journée mondiale du cerf-volant. A cette occasion, Berck-sur-mer, connue pour ses rencontres internationales de cerfs-volants, a proposé une initiative originale aux vacanciers : former une fresque humaine sur le sable, prise en photo depuis le ciel, par un appareil photo fixé à un cerf-volant.

En fin de matinée, plus de 500 personnes se sont assises sur le sable, pour former la phrase : "Vivez Haut et Fort". Un clin d'œil à un slogan testé cet été sur les réseaux sociaux par la Région et le comité régional du tourisme dans les Hauts de France, "Haut et fort".

Ca donne la chair de poule !

C'est Alban Vasse, passionné de cerf-volant, et aérophotographe amateur, qui est à l'origine de cette idée folle, déjà testée lors des rencontres internationales de cerfs-volants, mais jamais à si grande échelle. "Ca donne la chair de poule !", sourit-il lorsqu'il voir ces centaines de personnes s'asseoir sur le sable. A ses côtés, François Goudeau, directeur de Berck Evénements Loisirs, constate que tout le monde "passe un bon moment ensemble, face à la mer, sous un ciel rempli de cerfs-volants".

L’aero-photographe Alban Vasse trace les lettres sur le sable avant d’installer les participants « on va battre le record ! » @BercksurMerpic.twitter.com/LZtZ3aJH2j — France Bleu Nord (@fbleunord) August 16, 2018

Les lettres, préalablement tracées par Alban Vasse, se remplissent petit à petit, les participants patientent dans la bonne humeur : "il paraît qu'il y a un autre V, à gauche, qui est plus beau que le nôtre ! ", lance Brigitte, de Troyes, en vacances à Berck. Elle est ravie de l'expérience : "franchement, c'est super, on va montrer la photo à tous nos amis quand on va rentrer".

Les participants s'assoient dans le sable pour former le message "Vivez haut et fort" © Radio France - Cécile Bidault

ECOUTEZ : Alban Vasse réalise une fresque humaine, qu'il prend en photo depuis un cerf-volant Copier

La phrase "Vivez haut et fort" est en place, Alban Vasse s'équipe alors d'un cerf-volant sur lequel il fixe un appareil photo, qui prend des clichés en rafale, à l'aveugle, à 70 mètres de hauteur. "Je travaille sans retour vidéo, c'est volontaire, on va à la pêche à la photo", explique-t-il.

Record mondial

La photo, ainsi que celle réalisée l'après-midi, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Berck a réussi à établir le premier record de la plus importante fresque humaine photographiée depuis un cerf-volant. Un record que les organisateurs aimeraient faire homologuer au Guinness Book.