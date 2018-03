Le premier bac fluvial de la journée, qui fait la traversée entre Heurteauville et Yainville, est à la dérive depuis 5h45 ce mardi matin. Trois passagers sont à bord. Le conseil départemental de Seine-Maritime, qui gère les bacs, met en avant un incident technique, encore inexpliqué.

Heurteauville, France

C'est Sophie, une fidèle auditrice de France Bleu Normandie, qui alerte sa station préférée. Vers 8h00 ce mardi matin, elle reçoit un coup de téléphone de son fils. Il est monté à bord du premier bac qui effectue la traversée entre Heurteauville et Yainville à 5h45, pour se rendre au travail, avec deux autres passagers.

Coincés sur la Seine pendant près de trois heures

Et Sophie de raconter : "Mon fils m'appelle, maman, on est à la dérive depuis 5h45." Le jeune homme de 25 ans prend la situation avec philosophie :

On croyait que le capitaine voulait se faire une moule-frites au Havre " - Joachim, un passager

Joachim et sa mère Sophie restent en contact. La maman est allée à la boulangerie chercher un croissant et un pain au chocolat et elle l'attend à l'arrivée du bac, côté Yainville.

Le conseil départemental de Seine-Maritime, qui gère les bacs, avance un incident technique, sans plus de précisions. Un remorqueur est parti de Rouen et devrait arriver sur les lieux d'un moment à l'autre. Le service des bacs se veut rassurant, les passagers sont en sécurité. En temps normal, la traversée prend moins de cinq minutes.