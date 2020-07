La relance éco : sur les Champs-Elysées vous pouvez privatiser gratuitement six terrasses végétales

Le Comité Champs-Élysées organise une opération inédite du 17 au 26 juillet 2020 à Paris. Il propose aux Franciliens et aux promeneurs de privatiser, gratuitement, durant une heure, une terrasse végétalisée sur la plus belle avenue du monde.

Occuper une terrasse végétale, gratuitement, durant une heure, à Paris, sur les Champs-Elysées : c'est ce que propose, le Comité Champs-Elysées du 17 au 26 juillet 2020. Il a décidé de lancer une opération inédite au cours de cet été pour relancer l'activité durement touchée par la crise sanitaire due au Coronavirus.

Six "terrasses" sont proposées gratuitement mais il faut s'inscrire

Le Comité Champs-Elysées propose aux Franciliens et aux promeneurs de privatiser une des six parcelles végétalisées sur la plus célèbre avenue du monde pour qu'ils puissent "s’offrir un temps de détente, d’échange et de liberté entre amis, en famille ou avec ses collègues". C'est gratuit.

Ceux qui sont intéressés doivent réserver une "terrasse" sur un lien dédié.

Plus de 400 créneaux sont disponibles sur 10 jours. Plusieurs milliers de personnes pourront profiter de ces terrasses.

Des terrasses végétales personnalisées

Ces six terrasses proposent chacune une ambiance différente. Il y a la"Potagère", la "Sauvage", la "Fleurie", la "Zen", la "Méditerranéenne", et la "Tropicale".

Dans ces "bulles" les visiteurs pourront inviter jusqu’à 12 personnes. Ces terrasses végétales seront disponibles tous les jours entre 11h00 et 22h00. Un hôte ou une hôtesse seront dédiés à chaque espace.

Un projet écologique

Ces projets sont écoresponsables. Ils utilisent des matériaux recyclables et réutilisables comme la tourbe, l'écorce ou les copeaux de bois, des plantes etc. A la fin de l'événement, les plantes seront reconditionnées, rempotées, taillées, nettoyées en cas de détérioration, fertilisées et remises en culture. Si ce n'était pas possible, les végétaux seront compostés.

Cette végétalisation était l'un des voeux des Franciliens

Mettre un peu plus de nature dans la ville : c'est l'idée du Comité qui veut répondre à un vœu des Franciliens. Plus de 100.000 personnes se sont exprimé dans le cadre de la consultation citoyenne sur le réaménagement urbain des Champs-Élysées.

Un premier pas vers le projet "Réenchanter les Champs-Elysées"

Ces terrasses végétales éphémères sont présentés comme un avant-goût de ce que pourront être les Champs-Élysées en 2030, avec le projet "Réenchanter les Champs-Élysées", soutenu par la Mairie de Paris et initié par le Comité Champs-Élysées et l’agence PCA-STREAM. Le projet est exposé au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au 6 septembre 2020.

Le comité réunit 180 enseignes présentes sur l'avenue. Il organise de grands événements dont le plus connu sont les Illuminations de Noël.