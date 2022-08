Depuis 1993, une chasse au trésor torture l’esprit de plusieurs milliers de “chouetteurs” en France. Ils cherchent une chouette en or qui vaut 150.000 euros. Selon les indices laissés par le concepteur de ce casse-tête, elle pourrait se trouver près du Rocher de Dabo, en Moselle.

En Moselle, sur les traces de la "Chouette d'or", la plus vieille chasse au trésor du monde

C’est la plus longue chasse au trésor encore en cours dans le monde. La chasse à la “chouette d’or”. Il y a 29 ans, un certain Max Valentin décide d’enterrer une chouette en bronze quelque part en France. Celui qui la trouvera se verra remettre la réplique de la chouette en or, d'une valeur de 150 000 euros.

Pour aider les “chouetteurs” les plus motivés, le Mosellan laisse 11 énigmes, mêlant chiffres, textes et illustrations. Pour beaucoup, la conclusion est la même : la chouette est sous terre, non loin du Rocher de la commune de Dabo, en Moselle.

Encore des chouetteurs à Dabo ?

Perchée sur le Rocher de Dabo face au massif vosgien, ou se cache peut-être la chouette de Dabo © Radio France - Cloé Geffroy

L’année prochaine, la chasse aura débuté depuis 30 ans. Le créateur de l'énigme est mort, mais si certains ont probablement abandonné, d’autres en revanche se creusent toujours la tête sur place, à Dabo. C’est le cas d'Éric. Originaire du nord de la France, il est chouetteur depuis 1995 : “J’avais acheté le livre “Sur la trace de la chouette d’or” avec les énigmes. Au début, je ne m’y suis pas trop intéressé. C’est en 2009 que je m’y penche vraiment, en tombant sur des hypothèses de chouetteurs comme moi sur internet”.

Éric se décide alors à aller sur place et étudier la zone du Rocher de Dabo, mais aussi les forêts et bois aux alentours. Depuis cette année-là, il passe d’ailleurs ses étés dans la commune. Sa caravane est stationnée au pied du Rocher de Dabo.

Les chemins mèneraient à Dabo

Selon Éric, au moins trois énigmes, désormais disponibles sur internet, sont claires : la chouette se trouve à Dabo : “L’énigme 500 par exemple, nous parle d’une spirale à quatre centres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette spirale à quatre centres serait en fait la route qui monte au Rocher”.

Même si ses recherches n’ont rien donné depuis, Éric ne compte pas abandonner. Il n’est jamais sans le livre des énigmes : “Je suis ce qu’on appelle dans le jargon une groseille. J’écoute, je regarde, je récupère les informations, mais je ne dis rien à personne”, assume-t-il.

Comme le chouetteur nordiste, ils seraient 200 000 au fil des années à s’être passionnés pour cette chasse au trésor.