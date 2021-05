A Chérancé, dans le sud du département, zone de ravitaillement de la 3ème étape des Boucles de la Mayenne, les spectateurs étaient venus encourager le peloton et pour récupérer le plus de bidons possible.

Sur les zones de ravitaillement des Boucles de la Mayenne, la course aux précieux bidons des coureurs

Grégory est venu avec ses cinq enfants, drapeau à la main, pour récupérer les précieux bidons des coureurs. Et comme les cyclistes, il faut user de la meilleure des stratégies pour bien se placer, dans le village de Chérancé, zone de ravitaillement de la 3ème étape (Saint-Berthevin-Craon) : "mes jeunes enfants, qui ont démarré le vélo, souhaitent avoir des gourdes de cyclistes professionnels pour pouvoir les utiliser lors de leurs courses. On espère en avoir une ou deux, j'espère qu'ils en jetteront là où nous sommes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Toute la famille fait du bruit au passage du peloton. Et à la fin, on fait les comptes : "les enfants sont contents, deux bidons, deux musettes, ils mettront ça sur leurs vélos. Ce n'était pas évident car tout le monde est là pour la même chose". Une chasse réussie comme pour Julien, jeune cycliste amateur, venu à vélo de Chateau-Gontier-sur-Mayenne, pour attraper les gourdes de ses idoles : "ils ont été généreux, on n'a pas fait le déplacement pour rien".

à lire aussi EN IMAGES - Boucles de la Mayenne 2021 : du monde sur le bord des routes pour applaudir les coureurs

Ce dimanche, c'est la dernière étape de la 46ème édition des Boucles de la Mayenne entre Méral et Laval et c'est donc, pour les amateurs de bidons et de musettes, la dernière chance d'en récupérer dans la zone de ravitaillement située dans le secteur d'Ernée.