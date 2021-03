Is-sur-Tille : la mairie ouvre une salle pour que les ouvriers de passage puissent manger au chaud

La générosité de la mairie d'Is-sur-Tille... Depuis mi-décembre elle met -gracieusement- une salle municipale du centre-ville à la disposition des ouvriers du BTP, des représentants de commerce ou autre chauffeurs routiers, obligés de déjeuner dans leurs véhicules à cause de la fermeture des restaurants ! La salle de l'Orangerie est chauffée, possède une petite cuisine où l'on peut faire réchauffer sa gamelle. Bref, c'est un havre de paix inespéré !

Cela me gênait de savoir que des gens mangent dans leurs camions

C'est Bernard Chevallier, conseiller municipal d'Is-sur-Tille qui a soufflé cette idée à la municipalité. "Cela me gênait un peu de savoir que des gens -travaillant principalement pour des petites entreprises ne pouvant les recevoir dans des bungalows chauffés- mangeaient dans leurs camions" explique Bernard Chevalier.

Des salariés séparés entreprises par entreprises

Bien sûr on ne plaisante pas avec la sécurité puisque, dans cette salle d'une centaine de mètres carrés, les salariés qui passent à table, sont séparés entreprises par entreprises. Une fois le repas terminé tout est désinfecté lorsque les gens repartent. Stanislas apprécie, il est commercial pour une société de Gevrey-Chambertin.

Stanislas travaille pour une société de Gevrey-Chambertin © Radio France - Thomas Nougaillon

Déjà on est au chaud

"Eh bien déjà on est au chaud et puis c'est plus convivial que d'être dans son véhicule, seul face au volant". Denis, collègue de Stanislas s'installe à la même table... Le sourire aux lèvres. "Ce qui est important ici c'est de se retrouver entre collègues et même 'entre personnes', avoir une vie sociale, j'espère que ça va faire école parce qu'on en a encore pour un petit moment. Et puis -c'est bassement terre à terre- mais ici on a des toilettes, de quoi se laver les mains, on mange dans une ambiance chaleureuse donc c'est sympa".

Ils pourront reprendre le travail dans de bonnes conditions

Un peu plus loin Bernard Chevalier, le conseiller municipal, sourit en pensant que ces salariés "seront au chaud au moins pendant une heure". "Une fois qu'il se seront bien réchauffés et bien sustentés ils pourront reprendre le travail dans des conditions optimum".