Un boucher vannetais défend sa profession dans des vidéos sur Youtube

Vannes, France

Cyril Boulet est boucher à Vannes et il est branché réseaux sociaux. Sa page Facebook est suivie par près de 7 000 personnes. Il y a notamment publié la "Minute conseil du boucher", des vidéos dans lesquelles il vante ses produits ou donne des conseils.

Des vidéos de quatre minutes

Face au succès de ces petits modules il vient de décider, pour défendre sa profession et la qualité des produits, de réaliser des vidéos sur YouTube. Ses premières "chroniques du désosseur" d'environ quatre minutes viennent d'être tournées et elles seront mises en ligne dans quelques jours. Cyril Boulet y parle des additifs que les industriels mettent dans la viande, de l'élevage et des modes de consommation.

Pour le tournage, Cyril Boulet est assis sur une chaise et derrière lui on peut voir trois vaches dans un pré. Voilà pour le décor. Dans l'une de ses vidéos, il s'attaque au mode de fabrication de certains steaks hachés. "La ménagère n'a pas à trouver du steak haché avec de l'amidon, de la purée de pois, de la fécule de pommes de terre. Il n'y a aucune obligation de justifier la provenance de ces additifs. Ils peuvent venir de n'importe où. Les industriels font du fric c'est tout ce qui compte et je ne suis pas d'accord."

Cyril revendique son droit d'expression

"Avec Youtube il y a un côté viral et influenceur qui est une belle fenêtre de tire pour faire réagir," ajoute Erwan Le Luhern, de Visual FX Production. Il aide le boucher vannetais à réaliser ses vidéos. La série se poursuivra avec des chroniques sur les productions locales, l'environnement ou les traitements antibiotiques. Cyril Boulet, boucher passionné, revendique son droit d'expression. "Je me trouve normal et authentique et si j'en faisais plus ça ne serait pas moi."