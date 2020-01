Survoler le Pays de Montbéliard sans quitter le sol, à bord d'un simulateur d'un genre nouveau

Étupes, France

On pourra bientôt survoler le pays de Montbéliard sans brevet de pilote et sans même quitter le sol. C'est le projet d'un jeune entrepreneur montbéliardais, Stéphane Gineste qui a installé sa société d’événementiel "Avantgard'east" à la pépinière d'entreprises du Pays de Montbéliard à Etupes.

Stéphane Gineste a déniché en Allemagne un simulateur de vol d'un genre particulier, dont il est pour l'instant le seul importateur en France. Il s'agit d'une sorte de balancier sur deux axes (vertical et horizontal) sur lequel on cale ses tibias et ses avant bras, avant de chausser des lunettes de réalité virtuelle. Et c'est parti pour un vol d'oiseau ou de parapente tout à fait bluffant.

"On grimpe jusqu'à 5000 mètres d'altitude, sans bouger du simulateur", explique Stéphane Ginest Copier

Bien calé sur la machine, la simulation se fait par balancement du bassin. Ce qui s’apparente à du gainage. A la fois ludique et sportif. "On s'installe sur une position semi allongée. Les points d'appuis sur l'appareil sont les tibias, les pieds et les avant-bras. C'est une position un peu physique qui permet aussi un programme de renforcement musculaire", explique Stéphane Gineste, gérant de la société Avantgard'Esat.

Stéphane Gineste, seul importateur français de l'"Icaros" © Radio France - Christophe Beck

Pays de Montbéliard Agglomération qui accompagne l'entrepreneur souhaiterait pousser l'aventure un peu plus loin en proposant des images virtuelles d'un survol de PMA. "Nous y travaillons avec les services informatique du Pays de Montbéliard qui possèdent déjà de nombreuses images. Et nous allons tenter un partenariat avec Google pour compléter cette banque d'images", explique Foudil Téguia, le directeur de l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard.

L'un de ses simulateurs pourrait ainsi prendre place dans le futur "tiers lieu" (lieu de convivialité) que l'aérodrome envisage d'installer dans son hall d'ici quelques temps.