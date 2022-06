Sury-en-Vaux : une nouvelle cloche coulée pour l'église

Près de Sancerre dans le Cher le village de Sury-en-Vaux va vivre un week-end exceptionnel, une nouvelle cloche va être va être fondue pour l'église. La cloche sera coulée ce vendredi soir et démoulée dimanche après-midi. De nombreuses festivités accompagneront cet événement, à commencer par un bal traditionnel et un feu d'artifice ce vendredi soir.

La nouvelle cloche sera fondue à partir de l'ancienne et l'opération se fera dans le centre du village. L'une des deux cloches de l'église présente en effet un défaut sur une anse, depuis sa création en 1884 : "Cette cloche s'appelle Marguerite-Marie" précise Valérie Chambon, maire de Sury-en-Vaux. "Elle pèse environ 900 kilos mais elle présente un défaut structurel depuis toujours. On aurait pu la réparer, mais en refaire une nouvelle sera beaucoup plus efficace." Une souscription a permis de récolter 25.000 euros.

Un maître-verrier a travaillé sur de nouveaux vitraux - Mairie de Sury en Vaux

Deux jours pour refroidir

La cloche a déjà été descendue, les saintiers, c'est comme cela qu'on appelle les fondeurs de cloche, procéderont au coulage de la nouvelle cloche ce vendredi soir : "Un trou va être creusé dans le village pour accueillir le moule de la cloche " ajoute Valérie Chambon. " On va fondre la cloche existante. C'est quand même une cloche imposante et il faudra deux jours pour la laisser refroidir. Elle sera donc démoulée dimanche après-midi. Elle fera le même son. C'est un 'mi ' qu'on entendra sonner pour la première fois dimanche après-midi."

Le petit village de Sury en Vaux, près de Sancerre - Mairie de Sury en Vaux

Sury-en-Vaux organisera un village des artisans le samedi : "On a voulu mettre à l'honneur les artisans qui sont intervenus depuis un an sur le chantier de l'église qu'on a rénovée en grande partie" explique Valérie Chambon. "Ils nous feront partager leur savoir-faire. Il y aura un couvreur, un tailleur de pierre, un maître-verrier puisqu'on a créé et refait des vitraux, et aussi un charpentier." Une autre fête sera organisée dans quelques semaines quand la nouvelle cloche sera hissée dans le clocher.