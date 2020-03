Coronavirus : système D pour se fabriquer des masques dans la Drôme

Le personnel soignant manque de masques. Lundi soir, Emmanuel Macron a promis la livraison massive de masques de protection contre le coronavirus, dans les établissements de santé et pour les médecins de ville, mais en attendant, c'est le système D. A tel point que l'hôpital de Grenoble a diffusé auprès de ses personnels des patrons pour qu'ils puissent se fabriquer leurs propres masques en tissu. Le message a aussi été envoyé aux personnels de l'hôpital de Valence.

Consignes et patrons pour se faire son propre masque en tissu contre le coronavirus. - CHU Grenoble

Patron pour confectionner son propre masque en tissu. - CHU Grenoble

On retrouve ces modèles un peu partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui.

Des entreprises solidaires des soignants

Dans la Drôme et en Ardèche, certaines entreprises de textiles ont décidé de réorienter leur production pour fabriquer des masques en tissu. C'est le cas de 1083 à Romans-sur-Isère. Depuis ce mardi matin, son atelier a cessé de produire des jeans et des baskets pour faire des masques. "On participe à l'effort des personnels soignants face à la menace du coronavirus. Certains n'avaient plus de masque, on a donc décidé d'en fabriquer et de leur offrir", explique Thomas Huriez, le patron. Tout personnel soignant ayant besoin de masque sur le bassin de Romans peut contacter sebastien@1083.fr pour se signaler et demander des renseignements.