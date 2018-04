Claye-Souilly, France

"C’est un rêve de gosse d’être dans un centre commercial, d’avoir ma franchise, à côté de Carrefour. Je me souviens des années où on était dans la galère dans les centres commerciaux de Vitry-sur-Seine". C’est ainsi que Mokobé, ancien rappeur du 113 résume son succès.

Cohue impressionnante à l'ouverture du troisième restaurant

Cette semaine, il a ouvert son troisième restaurant au centre commercial "Les Sentiers", à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Plusieurs centaines de jeunes sont venus assister à cet événement, ce qui a provoqué une cohue impressionnante et rare dans un centre commercial. Pour promouvoir sa marque et attirer un public jeune, Mokobé a convié des stars de Youtube : Vargasss et Stony Perez notamment. "Moi je fais de la danse et de la photo et je suis aussi un influenceur" résume Stony Perez. "Je suis un peu une référence pour les gens, ils regardent comment je m’habille, ce que je mange et le tacos c’est la nouveauté, c’est la nouvelle tendance".

Les kebabs dépassés

"Moi c’est mon restaurant préféré, on peut choisir ce qu’on veut, c’est nouveau", "les kebabs, on y va plus, c’est dépassé". Les jeunes interrogés par France Bleu Paris admettent tous être séduits par la nouveauté. Mokobé l’a bien compris "Nous, on est de la génération kebab, frite-merguez, mais là, les jeunes, ils ont ce qu’on aurait toujours voulu avoir : pouvoir mixer les ingrédients, choisir ses sauces. Les jeunes, ils kiffent les tacos". L’ancien rappeur du Val-de-Marne compte ouvrir une dizaine de restaurant dans les semaines qui viennent et poursuivre ainsi le développement de sa franchise.