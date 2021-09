Talamasca et sa trance psychédélique en DJ set à la braderie d’Évreux

Quand Talamasca poste sur Facebook qu'il se produit sur la place du général de Gaulle ce dimanche après-midi à Évreux, les réactions ne se font pas attendre. L'artiste à la dimension internationale ne se produit en concert en effet qu'une à deux fois par an en France et il proposera un DJ set de deux heures de 16h00 à 18h à l'occasion de la grande braderie des commerçants organisée par la Ville. Il avait déjà mixé lors du festival Rock in Chair à Évreux en juin dernier et là ,explique-il : "La municipalité m'a appelé. Ils m'ont dit : on veut dynamiser le centre-ville. On a un musicien international à Évreux, est-ce que ça te branche de faire quelque chose ? Ben ouais !".

J'ai un peu le stress - Talamasca

REPORTAGE - Talamasca, trente ans de musique à travers le monde Copier

Quand il est à Évreux, le pionnier de la psytrance en France peut se promener incognito. Appelez-le Cédric ou Talamasca, mais surtout pas DJ Talamasca parce que "DJ, c'est un peu le DJ de club ou des mariages. Nous, dans notre milieu, le DJ, c'est celui qui fabrique la musique qui à la base est producteur et musicien" explique-t-il. Il réfute aussi le statut de star internationale, "je suis un artiste" dit-il sobrement.

La trance psychédélique

Talamasca, 47 ans, est un de grands noms de la trance psychédélique, un mouvement qui fait parfois encore peur pourtant, "au début, il y avait la house, la transe, la techno et le hard core. La trance, c'était la partie mélodieuse de la techno. Avec la trance psychédélique, on prend beaucoup de trucs qui viennent du rock psychédélique comme Pink Floyd, Grateful Dead ou The Doors" explique l'artiste chevelu qui se produit depuis presque trente ans dans le monde entier et séduit le public, car "je ne chante pas en français ou en anglais. Ma musique est comprise par un Japonais ou un Mexicain de la même manière".

Des trucs un peu planants par dessus des rythmes techno, entre 135 et 140 battements par minute - Talamasca

La trance psychédélique, qu'est-ce que c'est ? Explications de Talamasca en musique Copier

Autant dire que le mélange des genres ce dimanche à Évreux risque d'être détonnant avec les mascottes de Minnie et Mickey qui se promènent pour animer la braderie pendant que les chalands musardent et que d'autres s'initient à la salsa et à la bachata avant de transformer la place en dance floor, avec Talamasca installé au milieu des marches de l'Hôtel de ville.

L'accès à la braderie et à ses animations est soumis au contrôle du pass sanitaire et au port du masque.