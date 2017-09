Talant : des collégiens font les vendanges pour s'offrir une semaine au ski

Alors que la saison des vendanges bat son plein et que certains viticulteurs ont bien du mal à trouver des vendangeurs, la parcelle du parc de la Fontaine aux Fées à Talant n'a pas ce genre de problème. Depuis cinq ans, ce sont des collégiens qui vendangent la parcelle.

" Ma mère a fait les vendanges en été, quand il faisait beau, elle m'avait dit que c'était génial ", raconte, tout sourire, une élève de 5e du collège Saint-François de Dijon. Les pieds dans la boue, elle aussi profite de l'expérience : " je suis avec mes copines, c'est un travail d'équipe, il y en a deux qui enlèvent les feuilles, et une qui coupe le raisin, et on échange les rôles. " Sur cette parcelle de 69 ares du parc de la Fontaine aux Fées, ce sont des collégiens qui font les vendanges.

Les élèves avancent dans les rangs par groupe de trois et apprennent à s'entraider dans les vignes © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Ça fait 5 ans que ça dure. Les collégiens passent une matinée dans les vignes et vendangent toute la parcelle. En échange, ils récoltent de l'argent pour pouvoir s'offrir une semaine de classe de neige au Grand Bornand.

La pluie ne rend pas le travail facile : le terrain en pente est très glissant © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Mais cette année, la météo est particulièrement capricieuse. Les vendanges ont donc eu lieu dans le froid, sous la pluie et le vent.