Talant : il manque 80 000 euros pour sauver quatre tigres

Depuis 2011, Frédéric Geffroy, président fondateur de Planète Tigre, milite pour la protection et la préservation du tigre, cet animal répertorié dans 13 pays d'Asie où il vit en pleine nature. Il ne reste aujourd'hui que 2 500 tigres sauvages alors qu'en 1930 ils étaient encore 100 000.

Il veut rapatrier ces animaux en Afrique du Sud

C’est lorsque il a entendu parler de de cette drôle d'affaire qu’il a décidé de se mobiliser et qu’il a contacté la "Wildlife Advocates Foundation" ainsi que le sanctuaire d'Ubuntu, en Afrique du Sud où il compte rapatrier ces tigres, n'ayant trouvé aucun autre centre disponible en France et en Europe. Pour France Bleu Bourgogne, Frédéric Geffroy revient sur cette histoire rocambolesque.

Ces tigres sont prisonniers d'un vieux wagon en Argentine - Planète Tigre

Ces tigres sont prisonniers d'un vieux wagon en Argentine - Planète Tigre

Des animaux abandonnés par un cirque

« L’histoire, c’est celle de 4 tigres abandonnés, _dans un wagon de 75 mètres carrés_, sur un terrain agricole, un terrain qui appartient à un agriculteur argentin ». Mais comment ces animaux se sont-ils retrouvés dans une telle galère ? « Ils ont été abandonnés par un cirque qui devait venir les récupérer mais cela ne s’est jamais produit. Heureusement l’agriculteur arrive à les nourrir une fois par semaine mais il en a peur et ces animaux vivent dans un état d’insalubrité assez important car il ne nettoie pas les cages ».

Ces tigres pourraient être euthanasiés fin 2021

Le problème, poursuit Frédéric Geffroy c’est qu’avec le Covid-19 cet agriculteur « se retrouve en très grande difficulté et les tigres doivent être évacués, on m’a alerté de ce problème, sachant que s’ils ne sont pas partis d’ici à la fin de l’année ils seront euthanasiés ». Les quatre tigres sont âgés de 9 à 15 ans.

Frédéric Geffroy évoque ces tigres détenus dans des conditions indignes au beau milieu de la pampa Argentine Copier

Ces tigres sont prisonniers d'un vieux wagon en Argentine - Planète Tigre

Frédéric Geffroy, président de l'association talantaise Planète Tigre, qu'il a fondé en 2011 - Planète Tigre

Une opération de financement participatif

Le but de Frédéric Geffroy est de parvenir à les transférer vers l'Afrique du Sud en septembre prochain. Le centre qu'il convoite permettrait à ces animaux de vivre en semi-liberté. Mais le voyage sera long et coûteux : environ 25.000 dollars par félin. C'est pourquoi une cagnotte participative est lancée. Elle a déjà recueillie 20 000 euros sur les 100 000 espérés.

En contact avec les ministères

L'ancien dresseur en appelle aux grandes entreprises du bassin dijonnais pour pousser ce projet. Il dit être en contact avec le ministère de l'écologie et celui des affaires étrangères. Plus de renseignements sur les réseaux sociaux et le site de l'association Planète Tigre.

Frédéric Geffroy a eu vent de cette rocambolesque affaire via une journaliste Argentine Copier

Retrouvez ce reportage en version audio ce lundi 24 mai 2021 dans la matinale de France Bleu Bourgogne de 7H à 9H (98.3 ou 103.7)