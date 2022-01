Talloires : les Vikings à l'eau pour fêter la nouvelle année

L'eau du lac d'Annecy est à sept degrés, mais ça n'a pas arrêté les membres du Viking Club de Talloires ce samedi 1er janvier. Bien au contraire... Après un passage au sauna à 90 degrés, les six courageux ont plongé dans l'eau pour boire une coupe de champagne.

"C'est un surpassement personnel, et puis on se sent bien, on sent que le sang circule, on est vivant !" - Nadine

Ces vikings se baignent régulièrement, tout l'hiver. "On alterne entre le sauna à 90 degrés et l'eau du lac", raconte Antoine Rouillon, vice-président du club. "La chaleur du sauna nous fait produire des endorphines, qui nous font bien résister au froid de l'eau. Les réguliers le font deux à trois fois par semaine, donc on a une accoutumance au fur et à mesure de l'hiver."

"Cela nous permet de profiter du lac toute l'année, à toutes les saisons", ajoute Nadine, secrétaire du club. "C'est génial !" Le club, fondé par Rask Schmidt, un Danois, compte aujourd'hui plus de 70 membres.