Les gendarmes de l'Ariège viennent de mettre la main sur une bande de cambrioleurs qui sévissaient depuis un an et demi sur le secteur de Tarascon. L'un d'eux a laissé sa carte bleue sur les lieux du dernier vol.

Tarascon-sur-Ariège, France

L'étourderie lui aura coûté cher! Un cambrioleur ariégeois a été arrêté par les gendarmes après avoir oublié sa carte bleue sur les lieux de son vol. Les faits remontent à la nuit du 14 au 15 décembre, sur une exploitation agricole où du matériel et du carburant ont été dérobés.

Grâce à cette carte bancaire, les gendarmes ont identifié facilement le jeune homme, originaire de Tarascon-sur-Ariège. Ils n'ont donc pas eu beaucoup de mal à retrouver la trace du voleur étourdi pour le placer en garde à vue. L'enquête a révélé ensuite que six autres jeunes étaient impliqués. Tous ont entre 20 et 25 ans.

Des primo-délinquants

Il ne s'agit pas là d'une bande de grands malfaiteurs, plutôt de délinquants amateurs! Aucun n'était d'ailleurs connu des gendarmes. Mais ensemble, pendant plus d'un an, ils ont commis une trentaine de cambriolages. Les jeunes ont visité des locaux associatifs, des particuliers et des entreprises du secteur de Tarascon. Le tout, pour des butins très médiocres. Une malette à outils, une girafe à bière et un jeu de boules de pétanque ont par exemple été retrouvés.

Les sept cambrioleurs ariégeois attendent leur convocation devant le juge.