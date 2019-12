La maison du Père Noël est à Castres

Depuis plus de 15 ans, Jean-Daniel Salles décore son jardin et sa maison avec l'arrivée des fêtes de fin d'année. Des centaines de guirlandes lumineuses sont installées pour le bonheur des Castrais et de son petit-fils.

Castres, France

Elle est surnommée la "maison du Père Noël" à Castres dans le Tarn. Chaque année, Jean-Daniel Salles décore sa résidence pour les fêtes de fin d'année. Des centaines de guirlandes lumineuses sont installées. On peut voir des rennes, des ours polaires, le traîneau du Père Noël et même Olaf le bonhomme de neige de la Reine des neiges.

"Ça met du baume au cœur"

Le spectacle attire chaque soir de nombreux curieux. "Ça met du baume au cœur, ça fait plaisir et à tout âge c'est toujours magique" reconnait Nathalie venue avec sa fille voir ces illuminations à travers la grille qui mène au jardin.

Des centaines de guirlandes lumineuses sont installées © Radio France - Théo Caubel

Jean-Daniel Salles a commencé à illuminer son jardin en 2003. À l'époque, il est photographe professionnel et il utilise sa résidence pour illustrer les boîtes dans lesquelles sont vendues les guirlandes lumineuses. Mais il se prend au jeu. Le succès est tel qu'il est obligé au bout de quelques années d'arrêter de décorer sa maison. Il y a alors trop visiteurs et il craint qu'il y ait un accident au niveau du carrefour devant chez lui. Mais en 2016 après des travaux de voirie et pour faire plaisir à son petit-fils, il ressort les cartons.

3 semaines d'installation

L'installation de toutes ces guirlandes lumineuses lui demande au moins 3 semaines de travail. Le style est étudié. Et la magie est là. D'ailleurs, certains enfants mettent dans sa boîte aux lettres leur liste pour Noël. Un courrier que Jean-Daniel Salles donne ensuite à la poste pour que le vrai Père Noël puisse y répondre.

La "maison du Père Noël" est éclairée tous les soirs de 17h30 à 21h, jusqu'à 23h le weekend, ancienne route de Labruguière à Castres. Les décorations doivent rester jusqu'au 7 janvier. L'accès au jardin reste néanmoins fermé. Les décorations s’observent depuis les grilles du portail.

Olaf de la Reine des neiges est même présent © Radio France - Théo Caubel

Les illuminations durent jusqu’au 7 janvier © Radio France - Théo Caubel

Chaque année de nouvelles guirlandes sont ajoutées © Radio France - Théo Caubel

Le père Noël se cache dans le jardin © Radio France - Théo Caubel

Les ours polaires sont nombreux © Radio France - Théo Caubel