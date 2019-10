Tarn : quand un élève de CM2 corrige sa maîtresse sur les chocolatines

Tarn, France

Les défenseurs de la chocolatines vont se délecter de ce post Facebook. On y voit le cahier d'un élève de CM2 du Tarn corrigeant l'énoncé d'un exercice. Ce dernier barre le nom de "pains au chocolat" pour le remplacer par celui de "chocolatine" ... oubliant au passage d'accorder ces dernières !

L'institutrice, amusée, a commenté la copie : "Toutes mes excuses (et merci pour le fou dire)". La photo a déjà été partagée plus de 11.000 fois et a récolté plus de 950 commentaires. L'enseignante (dont la photo a été postée par un ami), dépassée par ce succès, préfère garder l'anonymat.