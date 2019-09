Tarte tatin géante : c'est bien Cossé-le-Vivien qui décroche le record du monde, Lamotte-Beuvron doit s'incliner

Les relations entre la Mayenne et le Loir-et-Cher risquent d'en pâtir. Les villes de Cossé-le-Vivien et de Lamotte-Beuvron, là où sont nées les soeurs Tatin, se disputent depuis dimanche le record du monde de la tarte tatin la plus grande et la plus lourde du monde. Un véritable pataquès.

Cossé-le-Vivien, France

C'est une affaire aussi renversante qu'une tarte tatin. A Lamotte-Beuvron, on a cru que Cossé-le-Vivien n'avait pas fait appel au Guinness Book pour enregistrer le record. Faux réplique Franck L'Houry, le responsable de l'association des commerçants et des artisans cosséens : "je suis déçu pour eux mais Cossé-le-Vivien a battu le record du monde de la plus grande tarte tatin. Nous avons payé notre engagement auprès du Guinness Book bien évidemment. Tout a été fait dans les normes. Nous avons également fait intervenir un huissier de justice qui a monté un dossier de A à Z".

C'est donc bien la Mayenne qui gagne. 335 kilos de plaisir pour les papilles gustatives. 308 dans le Loir-et- Cher. Bonne pâte, à Lamotte-Beuvron, on accepte la cruelle défaite. Enfin presque ! Patrick Berthault est le président des Ambassadeurs de la tarte tatin à Lamotte-Beuvron : "on va quand même attendre la confirmation. Si on n'a pas le record, on sera déçu mais ce n'est que partie remise. On n'a rien contre la Mayenne hein ! On n'est pas comme ça".

Le Guinness Book va désormais examiner les dossiers, se donne 3 mois pour entériner probablement le record mayennais. Mais, attention, Lamotte-Beuvron a déjà l'intention de mettre dans le pétrin Cossé-le-Vivien.