Tatoueur de The Rock, il ouvre son salon au Mans

Cette œuvre a changé sa vie : en 2003, Frédéric Yrondi réalise un imposant tatouage sur l'épaule de l'acteur américain "The Rock". Ce travail est vu par des millions de spectateurs sur les écrans du monde entier. Vingt ans plus tard, l'artiste installe son salon de tatouage en centre-ville du Mans.

"Une petite notoriété". Frédéric Yrondi ne se lasse pas de raconter comment, en 2003, il s'est retrouvé, sur l'île d'Hawaï, à dessiner un tatouage sur les épaules du champion de catch et acteur américain "The Rock". L'artiste, qui vient d'ouvrir son salon en centre-ville du Mans, se souvient avoir été abordé très simplement par Dwayne Johnson : "Il m'a dit qu'à chaque fois qu'il trouvait un tatouage plaisant, on lui répondait qu'il était de moi. Alors Dwayne m'a demandé de lui en réaliser un!". Frédéric Yrondi - alias Po'oino - se souvient : "Ça a bien duré une dizaine d'heures". Et il sourit : "Ses bras avaient à peu près la taille de mes cuisses!"

Un tatouage vu pas des spectateurs du monde entier

Le nouveau Sarthois qui suit sa compagne originaire du Mans garde en mémoire la commande passée à l'époque par "The Rock". "Ses tatouages étaient dédiés aux femmes de sa vie, il visaient aussi à montrer sa force puisqu'il avait été champion du monde de catch. Il tenait également à montrer ses origines africaines par son père". Ce travail aurait pu rester dans l'anonymat comme les centaines d'autres tatouages qu'il a réalisés. Mais "il s'est retrouvé popularisé car il a été réalisé au début de la carrière cinématographique de Dwayne Johnson", raconte Frédéric Yrondi. "Très vite, il a été visible sur les écrans. Les spectateurs ont été interpelés. Il se sont ensuite rendus compte que c'était un tatouage d'origine polynésienne. Cela a crée un certain engouement", détaille-t-il. L'artiste est très attaché à ce style de réalisations : "Ce sont des tatouages qui s'inscrivent dans un longue histoire de plusieurs centaines d'années. Ils ne sont pas soumis à des modes".

Des clients du monde entier

Au moment où il ouvre son salon au Mans, Frédéric Yrondi le reconnaît : "Cette petite notoriété" va l'aider. "Ça facilite les choses car il n'est jamais simple de s'installer quelque part". Le tatoueur assure ne pas craindre la concurrence, assez rude dans ce secteur. "Plus de la moitié de ma clientèle vient de l'international", explique-t-il. Frédéric Yrondi se souvient : "Lorsque j'étais installé en Bourgogne, dans la Nièvre, j'ai eu des gens qui sont venus de Singapour, d'Amérique du Sud, du Canada, des Etats-Unis, d'Ukraine, de Russie, d'Australie pour se faire tatouer par moi. Donc ici, certainement, ce sera la même chose!"