Tauromachie : des courses landaises pour la première fois en Mayenne

Un week-end de feria comme dans le Sud-Ouest et ça se déroule dans l'un des plus beaux village de France, Sainte-Suzanne.

C'est certain, cet évènement va bousculer les traditions locales. Le splendide village mayennais va vivre au rythme des ferias traditionnellement organisées dans les communes des Landes. Une idée de la Banda'Suzanne qui fête ses 10 ans d'existence. Des milliers de personnes devraient assister à cette feria. Il y aura des bandas, une soirée bodega un marché artisanal basque et évidemment des courses landaises. Les toreros affrontent des vaches de combat mais, ici, il n'y a pas de mise à mort. Romain Barrier est l'un des organisateur de la feria de Sainte-Suzanne : "ici en Mayenne on a moins le concept des jeunes dans la rue habillés en rouge et en blanc à s'assoir n'importe où pour faire le 'paquito'. Je pense que cette mentalité est compatible avec notre département. C'est sans doute quelque chose qui doit évoluer dans le temps. Mais il n'y a pas de raison que cette fête ne marche chez nous!".

La feria de Sainte-Suzanne est un rendez-vous (10 et 11 juin) en partenariat avec France Bleu Mayenne.